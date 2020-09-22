EBA nedir ve ne işe yarar? EBA hakkında tüm detaylar

EBA, dijital ortam üzerinden eğitim faaliyetlerinin önemli ölçüde kolaylaşmasına imkan tanıyor. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılından bu yana kullanılan ve her geçen gün kendisini yenilemeye devam eden EBA, öğrencilerin kaynak bulabilmeleri açısından önem arz ediyor. Peki, EBA nedir ve nasıl kullanılır? İşte, EBA hakkında detaylı bilgiler

EBA NEDİR?

2012 yılından beri dijital ortam üzerinden zengin eğitim içerikleri sunmasının yanı sıra sosyal ağlar üzerinden bilgi alışverişi yapmaya imkan sağlayan EBA, bilgiyi yeniden yapılandırarak bilginin sürekli üretilmesi amacı taşıyor. Farklı öğretim metotlarıyla (sözel, sayısal, görsel sanatlar…) çok sayıda öğrenciye hitap edebilen EBA, içerik üretebilmeleri ve etkileşime girebilmeleri için öğretmenlerin de kullanabileceği ortak bir platform olma özelliği gösteriyor. Bu sayede öğretmenler tarafından üretilen eğitsel içerikler öğrencilerle paylaşılabiliyor. Aktif katılım ile sosyal bir ders ortamı sunan Eğitim Bilişim Ağı, aynı zamanda öğretmenler tarafından öğrencilerin düzenli olarak takip edilmesine olanak sağlıyor.