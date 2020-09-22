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Haber Giriş: 22.09.2020 - 14:59 | Son Güncelleme:

EBA nedir ve ne işe yarar? EBA hakkında tüm detaylar

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EBA nedir ve ne işe yarar? EBA hakkında tüm detaylar
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Eğitim Bilişim Ağı adıyla bilinen EBA, öğrenciler ve öğretmenler için pek çok materyali kullanıma sunuyor. Son dönemlerde uzaktan eğitim sisteminin de içerisine dahil olmasının ardından canlı ders sistemine de entegre edilen EBA, öğretmenler için içerik ve materyal üretiminin de önünü açıyor. Peki, EBA nedir ve ne işe yarar? İşte, EBA hakkında merak edilen bazı bilgiler

EBA, dijital ortam üzerinden eğitim faaliyetlerinin önemli ölçüde kolaylaşmasına imkan tanıyor. Mili Eğitim Bakanlığı tarafından 2012 yılından bu yana kullanılan ve her geçen gün kendisini yenilemeye devam eden EBA, öğrencilerin kaynak bulabilmeleri açısından önem arz ediyor. Peki, EBA nedir ve nasıl kullanılır? İşte, EBA hakkında detaylı bilgiler

EBA NEDİR?

2012 yılından beri dijital ortam üzerinden zengin eğitim içerikleri sunmasının yanı sıra sosyal ağlar üzerinden bilgi alışverişi yapmaya imkan sağlayan EBA, bilgiyi yeniden yapılandırarak bilginin sürekli üretilmesi amacı taşıyor. Farklı öğretim metotlarıyla (sözel, sayısal, görsel sanatlar…) çok sayıda öğrenciye hitap edebilen EBA, içerik üretebilmeleri ve etkileşime girebilmeleri için öğretmenlerin de kullanabileceği ortak bir platform olma özelliği gösteriyor. Bu sayede öğretmenler tarafından üretilen eğitsel içerikler öğrencilerle paylaşılabiliyor. Aktif katılım ile sosyal bir ders ortamı sunan Eğitim Bilişim Ağı, aynı zamanda öğretmenler tarafından öğrencilerin düzenli olarak takip edilmesine olanak sağlıyor.

Öğrenciler ise öğretmenler tarafından platforma aktarılan içerikleri ve ödevleri oluşturulan kişisel takvimlerinden takip edebiliyor. Öğrencilere sınıf arkadaşları ile ortak çalışabilme imkânı sunan EBA, anlık internet bağlantısı ile öğrencinin dilediği dersten ve dilediği konudan anında faydalanabilmesine olanak tanıyor. Okul dışında da hizmet veren EBA, birçok öğrencinin derslerdeki başarısının artmasına yardımcı oluyor.

 

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