Eba gov tr nedir ve nasıl girilir? EBA hangi sınıflar için geçerli?

EBA nedir, EBA'ya nasıl girilir sorusu, Bakan Selçuk'un açıklamalarının ardından gündeme geldi. Eğitim Bilişim Ağı (EBA), öğrenci, veli ve öğretmenlerin kullanabileceği bir platform olarak hizmet veriyor. İşte, EBA ile ilgili detaylı bilgiler.

EBA NEDİR?

Eğitim Bilişim Ağı (EBA), Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bir platformdur.

EBA ' nın amaçladığı konu; okul veya ev ortamında bilgiye ihtiyaç duyulan her an bilgi teknolojilerinden yararlanarak, eğitim sistemine uyumlu şekilde katkı sağlamaktır. Yapılan çalışmalar ile her sınıf seviyesine uygun içerikleri bilgi ağında oluşturmayı ve geliştirmeyi hedefleyen bir sistemdir.

Milli Eğitim Bakanlığı ve gönüllü içerik paylaşımcıları tarafından hazırlanan birçok dijital bilgi ve kaynak EBA’ da yayınlanmaktadır. Öğretmenler ve öğrenciler de bu sistemin parçası olarak içeriklerden faydalanabilirler.

EBA' da veliler sistem üzerinde çocukların eğitimini sürekli takip edebilecekler. Ayrıca eğitimin iyileştirilmesi ve katkı sağlanması aşamasında da veliler artık aktif rol alabilecekler.

EBA ÖĞRETMEN GİRİŞ

EBA öğretmen girişi için eğer daha önceden şifrenizi almadıysanız önce www.eba.gov.tr adresine giriş yapıp sağ üst köşede bulunan giriş linkine tıklıyoruz. Açılan sayfada mebbis bölümüne tıklayıp ekrandaki mebbis kodunu, T.C. Kimlik Numaranızı ve mebbis şifrenizi girdikten sonra mebbis sistemine giriş yapıyoruz. Eğer bilgilerimizi doğru olarak girdiysek karşımıza şifre oluşturma bölümü gelecek. Bu kısma, bundan sonra kullanacağınız bir giriş şifresi belirleyip yazıyoruz sonra aynı giriş şifresini alt kısma tekrar yazıp şifre oluştur botonuna tıklayıp giriş şifremizi oluşturuyoruz. Artık şifremizi oluşturduğumuza göre eğitim bilişim ağına girip tüm özelliklerden sınırsızca yararlanabilirsiniz.

EBA ÖĞRENCİ GİRİŞ

Ebaya giriş yapmanız için nasıl bir yöntem izleyeceğimizi açıklıyoruz. Sisteme giriş yapabilmemiz için bir şifreye ihtiyacımız var. Şifresinizi öğretmeninizden alabilirsiniz. Giriş yapmak için internet bağlantılı bir masaüstü bilgisayar, tablet veya akıllı cep telefonunuzun olması yeterlidir. Eğitim Bilişim Ağı sistemine giriş yapmak için aşağıdaki linkten ilgili sayfaya gidebilirsiniz. Açılan web sitesinde sağ üst köşede bulunan Giriş linkine tıklıyoruz. Daha sonra giriş bölümünden kullanıcı adı kısmına TC Kimlik numaramızı, şifre kısmına da öğretmeninizden aldığınız öğrenci giriş şifrenizi girdikten sonra giriş butonuna tıklayıp sisteme giriş yapıyoruz.

KİMLER EBA'YA KATILABİLİR?

5.2. Örgün eğitime devam eden öğrenciler, okul/kurumlarından alacakları eba şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

5.3. Açık öğretim öğrencileri, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince e-kurs modülünden verilecek e-kurs şifresi ile il/ilçe millî eğitim müdürlüklerindeki DYK komisyonlarınca belirlenen okulları tercih edecek şekilde başvurularını gerçekleştirir.

5.4. Özel öğretim kurumlarına devam eden öğrenciler (özel okul öğrencileri), okullarının bulundukları ilçedeki kurs merkezlerinin birine başvurarak alacakları e-kurs şifresi ile aynı ilçedeki kurs merkezlerinden birine e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

5.5. Kursiyerler, halk eğitim merkezi müdürlüklerine diploma veya mezuniyet belgesi ile müracaat ederek, alacakları e-kurs şifresi ile e-kurs modülü üzerinden başvuru yapar.

5.6. Öğrenci/kursiyerler kurs merkezince belirlenen derslerden ve sisteme başvuru yapan öğretmenler arasından devam etmek istedikleri kurslara tercihte bulunarak başvuru yapar.

5.7. Resmî örgün eğitim kurumu öğrencileri aldıkları eba şifresi ile kurs başvurusu yapabilir, eba ders içeriklerinden yararlanabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler. Açık öğretim okulları ve özel öğretim kurumlarına devam etmekte olan öğrenciler ile kursiyerler ise e-kurs kullanım şifresi ile kurs başvurusu yapabilir ve ÖDSGM tarafından yayımlanacak olan elektronik deneme sınavlarına katılabilirler.