EBA girişi nasıl yapılır? EBA şifresi nasıl alınır? İşte MEB EBA tanıtım videosu

Ülkemizde corona virüsüne yönelik alınan önlemler kapsamında okullarda uzaktan eğitim dönemi 23 Mart'ta başlıyor. Öğrencilerin eğitimlerinden geri kalmaması adına MEB'in yürüttüğü çalışma kapsamında EBA girişi hizmete sunulacak. EBA üzerinden verilecek olan eğitimle ilgili hem veli hem de öğrencilerin kafa karışıklığı yaşamaması adına Bakanlık EBA'ya ‘www.eba.gov.tr’ internet adresinden ulaşılabilen bir tanıtım videosu hazırladı. İşte, adım adım EBA'ya nasıl girilir? sorusunun yanıtını merak edenler için adım adım EBA girişi...

EBA'YA NASIL GİRİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Anadolu Üniversitesi işbirliğinde, velileri Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) içeriğine ilişkin bilgilendirmek için video hazırlandı. Bakanlık, 23 Mart itibarıyla başlayacak uzaktan eğitim sürecine ait çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, öğretmenlere özel EBA kullanım simülasyonlarını ‘www.eba.gov.tr’ üzerinden yayınlayan MEB, veliler için de ağa ilişkin ayrıntılı bilgilendirmenin yapıldığı video hazırladı.

Anadolu Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan videoda, ilkokul, ortaokul ve lise kademesindeki öğrenciler için eğitimin, bir dijital öğrenim platformu olan EBA üzerinden sürdürüleceği belirtildi. EBA'ya ‘www.eba.gov.tr’ internet adresinden ulaşılabileceği ifade edilen videoda, velilere nasıl giriş yapabilecekleriyle ilgili şu bilgiler verildi:

"Siteye girdiğinizde üstteki menüden Veli Girişi'ni seçmelisiniz. Otomatik olarak e-Devlet sistemine yönlendirileceksiniz. Açılan sayfada T.C. kimlik numaranız ve e-Devlet şifrenizle giriş yaptığınızda sizi EBA Veli Sistemi ana ekranı karşılayacak. Birden fazla öğrencinin velisiyseniz öncelikle sol üst köşede yazan ismin yanına bulunan 'ok' işaretine tıklayarak, durumunu kontrol etmek istediğiniz öğrenciyi seçmelisiniz.

Ekranın sağında bulunan takvimden çocuğumuzun etkinliklerini, çalışmalarını, tatil günlerini ve yazılı sınavlarını takip edebilirsiniz. Ekranın solunda bulunan menüden 'dersler' butonuna tıkladığınızda öğrencinin aldığı dersler karşınıza gelecek. Ders seçip konu detayına tıklayarak, çocuğumuzun ilgili konularda yer alan içeriklerdeki performans durumunu ve tamamlama yüzdesini görebilirsiniz.

Çocuğunuz ders içeriklerini tamamladıkça konu tamamlama yüzdesi artacak. Konu performansı ise çocuğumuzun bir konuda yer alan sınavlardaki ve testlerdeki performansıyla ilişkili. Derse ait ödevi varsa bu ekrandan derslerinin altındaki ödev uyarılarını görebilirsiniz. Ekranın solunda bulunan menüden, 'çalışmaları' butonuna tıklandığında öğretmen tarafından öğrenci atanmış çalışmalar, bu çalışmaların başlangıç ve bitiş tarihleriyle beraber öğrencinin çalışmada ilerleme durumu ekrana gelecek."

EBA GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

Videoda, veli sisteminde yer alan ‘Eğitim Takvimi’, ‘Kütüphane’, ‘Raporlar’, ‘e-Portfolyo’ sekmeleri hakkında da bilgi verildi. Veliler, EBA'da çocuklarının çalışmalarını ve tamamlama durumlarını, EBA kullanımına bağlı olarak ders konularındaki performanslarını görebilmenin yanı sıra EBA akademik başarısını, EBA puanı ve sıralamasını, proje ve sertifikalarının yer aldığı EBA portfolyolarını inceleyebiliyor. EBA'ya öğrenciler T.C. kimlik numaraları ve kendi oluşturacakları şifreleriyle, veliler e-Devlet hesap bilgileriyle, öğretmenler de MEBBİS ya da e-Devlet hesap bilgileriyle giriş yapabiliyor.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

EBA ŞİFRE ALMAEBA şifresi iki farklı şekilde oluşturulabilir:

a) “EBA Hesabı Oluştur” butonu ile:

Bir defaya mahsus olmak üzere “EBA Hesabı Oluştur” butonuyla veline ya da öğretmenlerine başvurmadan EBA şifreni belirleyebilirsin. Bunun için:

“EBA Hesabı Oluştur” butonuna tıkla.

e-Okul bilgilerini girip “Giriş” butonuna bas.

EBA hesabın için yeni şifreni belirle. Kendinin ya da velinin e-posta adresini ve cep telefonu numarasını gir ve “Şifre Oluştur” butonuna tıkla.

Girmiş olduğun cep telefonu numarasına gelen doğrulama kodunu gir ve “Gönder” butonuna bas.

Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni gir.

Güvenlik kodunu girip ve “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.

b) Veline ya da Öğretmenlerinden Birine Başvurarak Şifre Oluşturma:

EBA Giriş ekranında Öğrenci -> EBA yolunu izle. EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin.EBA Giriş ekranında TC Kimlik Numaranı ve velinden ya da öğretmeninden edindiğin tek kullanımlık şifreyi gir.

Güvenlik kodunu gir ve “Gönder” butonuna tıkla.

Bir aktivasyon yöntemi seç:

"Veli Bilgileriyle Aktivasyon"u seçersen açılan ekranda velinin TC Kimlik Numarasını ve ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

"e-Postayla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı e-posta hesabına gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

"Cep Telefonuyla Aktivasyon"u seçersen “Aktivasyon Kodu Gönder” butonuna basmalısın. Sisteme kayıtlı cep telefonu numarana gönderilen aktivasyon kodunu “Aktivasyon Kodunu Gir” bölümüne yazıp ekrandaki güvenlik kodunu girerek “Giriş Yap” butonuna tıklamalısın.

Aktivasyon adımını geçtikten sonra açılan ekranda EBA hesabın için "Yeni Şifreni Belirle" ve “Kaydet”e tıkla.

Adımları eksiksiz tamamladıysan EBA Giriş ekranına yönlendirileceksin. Bu ekranda TC Kimlik Numaranı ve EBA hesabın için belirlediğin yeni şifreni girmelisin.

Güvenlik kodunu girip “Gönder” butonuna bastığında "Ana Sayfa"ya ulaşacaksın.

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