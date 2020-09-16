EBA destek noktaları nerede? İşte il il listesi

81 ilde kurulan 1420 EBA destek noktası "https://uzaktanegitim.meb.gov.tr/" adresi üzerinden öğrenilecek. Öğrenciler EBA destek noktalarına yaşadıkları il ve ilçeyi seçerek ulaşacaklar. İşte, EBA destek noktası sorgulama ekranı ve konuyla ilgili ayrıntılar.

EBA DESTEK NOKTASI NASIL ÖĞRENİLİR?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, EBA destek noktasıyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;

EBA Asistan'ın tüm soruların cevaplarını vermek üzere 7/24 hazır olduğunu da buradan tekrar hatırlatmak isterim. Bu ülkede yaşayan her çocuk çok önemli, her birinden kendimizi mesul hissediyoruz, onların derdini kendi derdimiz biliyoruz.

EBA destek noktaları bu konuda büyük bir ihtiyacı karşılayacak. Öğrencilerimiz bulundukları mahaldeki en yakın EBA destek noktasının bulunduğu yeri, 'uzaktaneğitim.meb.gov.tr' adresinden öğrenebilir.”

EBA DESTEK NOKTASI SORGULAMA EKRANI