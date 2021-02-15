EBA canlı ders giriş: 15 Şubat TRT EBA TV ilkokul ortaokul, lise canlı yayın ve online canlı ders giriş ekranı!

EBA canlı yayın akışı ve EBA canlı ders giriş ekranı, 15 Şubat Pazartesi günü öğrencilerin gündeminde yer alıyor. Ders programı ve yayın akışı bilgileri ile EBA canlı derse katılım sağlayacak olan öğrenciler, sabah 08.30 ila akşam 21.30 arasında derslerini görmeye devam edecek. İşte, 15 Eylül EBA canlı ders giriş ekranı ve EBA canlı yayın akışı hakkında detaylı bilgiler

EBA CANLI DERSE KATIL EKRANI

EBA canlı ders programını tablo aracılığıyla görebilirsiniz.

EBA canlı derse katılmak için öncelikle aşağıdaki linkten EBA girişi yapın. Ardından sol tarafta kalacak olan canlı dersler butonuna bastıktan sonra mevcut dersler arasında dersiniz var ise sınıfa dahil olabilirsiniz.

Eğer ilk kez giriş yapıyorsanız, sayfanın sağ üstünde yer alan uygulama indir butonuna basın ve cihazınıza kurulumu gerçekleştirin.

EBA CANLI DERS İZLEME LİNKİ İÇİN TIKLAYINIZ

2. Sınıf ve üzeri seviyedeki tüm öğrenciler için EBA Canlı Sınıf uygulaması kapsamında verilecek dersler okul idareleri tarafından planlanıyor. Okul müdürleri, öğretmen ve öğrencilere, canlı sınıf dersleri ve saatleri konusunda genel olarak Canlı sınıf uygulaması ile ilgili gelişmeler www.eba.gov.tr üzerinden duyuruluyor.

EBA İLKOKUL YAYIN AKIŞI

EBA ilkokul yayın akışına tablodan ulaşabilirsiniz.

EBA TV İlkokul HD 465. kanalda, EBA TV İlkokul SD 932. kanalda yayına veriliyor.







EBA ORTAOKUL YAYIN AKIŞI

EBA 15 Eylül ortaokul ders programı için tabloyu inceleyebilirsiniz.

EBA TV Ortaokul HD 466. kanalda,EBA TV Ortaokul SD 933. kanalda yayına veriliyor.







EBA LİSE YAYIN AKIŞI

EBA 15 Eylül lise ders programı için tabloyu inceleyebilirsiniz.

EBA TV Lise HD 467. kanalda, EBA TV Lise SD 934. kanalda yayına veriliyor.