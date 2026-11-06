E5'te otomobil alev topuna döndü

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Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi mevkii E5 Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu M.A. kontrolünde seyir halindeki 34 TC 9484 plakalı otomobilden bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, aracı sağ şeride park ederek inerken araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yer yer araçta patlamaların olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle E5 ve yan yolda yoğun trafik oluştu. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken trafik, polis ekiplerince kontrollü şekilde devam etti.