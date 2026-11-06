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E5'te otomobil alev topuna döndü

Güncelleme Tarihi:

#E5#OTOMOBİL#Yangın
E5te otomobil alev topuna döndü
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2026 04:54

İstanbul Küçükçekmece'de seyir halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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Olay, saat 23.30 sıralarında İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi mevkii E5 Avcılar istikametinde meydana geldi. İddiaya göre yabancı uyruklu M.A. kontrolünde seyir halindeki 34 TC 9484 plakalı otomobilden bilinmeyen bir nedenle dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, aracı sağ şeride park ederek inerken araç alev aldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yer yer araçta patlamaların olduğu yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. Yangın nedeniyle E5 ve yan yolda yoğun trafik oluştu. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken trafik, polis ekiplerince kontrollü şekilde devam etti.

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#E5#OTOMOBİL#Yangın

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