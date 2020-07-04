e-YDS sonuçları açıklandı | ÖSYM e-YDS sonuç sorgulama

2020 e-YDS İngilizce sonuçları açıklandı. 4 Temmuz 2020 tarihinde yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sınav sonuçları, 4 Temmuz itibariyle saat 18.35'te ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyor.

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e-YDS 2020/8 İngilizce alanında, 04 Temmuz 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılmıştı.