e-YDS sonuçları açıklandı | ÖSYM e-YDS sonuç sorgulama
ÖSYM'nin internet adresi üzerinden 2020-Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2020/8 İngilizce) sonuçları açıklandı. Bu gelişmenin ardından söz konusu sınava katılım sağlayan kişilerin sorgulamaları hız kazandı. İşte, ÖSYM e-YDS sonuç sorgulama ekranı...
2020 e-YDS İngilizce sonuçları açıklandı. 4 Temmuz 2020 tarihinde yapılan sınavın değerlendirme işlemleri tamamlandı. Sınav sonuçları, 4 Temmuz itibariyle saat 18.35'te ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden duyuruldu. Adaylar, sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile öğrenebiliyor.
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e-YDS 2020/8 İngilizce alanında, 04 Temmuz 2020 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılmıştı.
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