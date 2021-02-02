e-YDS 2021/1 başvuruları başladı- İşte e YDS İngilizce başvuru ekranı ve Deneme e-Sınav uygulaması

ÖSYM'nin resmi internet adresi ve sosyal medya hesapların yapılan yazılı duyuruyla e YDS başvurularının başladığı bildirildi. e-YDS başvuruları 2-18 Şubat tarihleri arasında ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr adresinden yapılacak.

e-YDS 2021/1 İngilizce alanında, 27 Şubat 2021 tarihinde Ankara, İstanbul ve İzmir’deki e-sınav uygulama binalarında yapılacak olup sınav cevaplama süresi 180 dakikadır. Adaylar, saat 13.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

Sınava başvuru süreci, 02 Şubat 2021 – 18 Şubat 2021 tarihleri arasında olup adaylar, başvurularını 02 Şubat 2021 tarihinde ÖSYM’nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden saat 14.00'ten itibaren yapabileceklerdir. e-YDS’ye başvuru yapacak adayların ödeme işleminden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir.

Sınava alınacak aday sayısı, e-YDS sınav binalarının aday kapasitesi ile sınırlı olacağından bu sınavda kontenjan, Ankara’da 3500, İstanbul’da 432, İzmir’de 84 olacaktır. Sınav ücretini ilk ödeyen adaylar kontenjana dâhil edilmiş olacaktır. Kontenjan dolduğu takdirde adayların sınav ücretini yatırması sistem tarafından engellenecek, ödeme kabul edilmeyecek ve e-YDS için sınav ücreti ödeme süresi sonlandırılacaktır.

e-YDS, elektronik ortamda yapılacağından, adayların sınavda uygulanacak ara yüzleri sınav öncesinde tanıması ve sisteme aşinalık kazanması amacı ile deneme e-sınavı hazırlanmıştır. Bu sınavlara katılacak adayların sınavdan önce deneme sınavından yararlanmaları önemlidir.

Adaylar, Deneme e-Sınav uygulamasına ve 2021 e-YDS Kılavuzuna aşağıdaki bağlantılardan erişebilirler.

Deneme e-Sınav uygulaması için tıklayın

e- YDS BAŞVURU EKRANI