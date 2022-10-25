Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

'E-ticaret' sitesini hackleyip, dolandırıcılık yapanlara operasyonda 17 tutuklama

Güncelleme Tarihi:

#Adana#Polis#E-Ticaret
E-ticaret sitesini hackleyip, dolandırıcılık yapanlara operasyonda 17 tutuklama
Oluşturulma Tarihi: Ekim 25, 2022 10:52

ADANA'da, e-ticaret sitesini hackleyip, kurdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri kişileri dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 114 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Haberin Devamı

l Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir e-ticaret sitesi üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları belirlenen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı. Polisin 8 aylık teknik ve fiziki takibi sonucu, liderliğini O.B. ile H.A.'nın yaptığı örgüte üye 128 şüpheli tespit edildi. Örgütle çalışan web tasarımcı O.Ç.'nin hacklediği e-ticaret sitesi üzerinden alışveriş yapmak isteyen mağdurları, kendi oluşturdukları sahte ödeme sitesine yönlendirdikleri saptandı.

KRİPTO PARA BORSASINDA AKLAMIŞLAR

Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları belirlenirken, kripto cüzdanlarındaki 6 milyon TL'ye de el konuldu. Ayrıca örgütün yasa dışı bahis oynattığı ve kurdukları internet sitelerinde yaklaşık 60 milyon TL değerinde işlem yapıldığı saptandı. Şüphelilerin yakalanmamak için sık sık il değiştirdikleri, gittikleri yerlerde de suç ofisleri kurdukları belirlendi.

E-ticaret sitesini hackleyip, dolandırıcılık yapanlara operasyonda 17 tutuklama


Haberin Devamı

15 İLDE OPERASYON

Savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından polis, 21 Ekim'de, Adana merkezli 15 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyonda, örgüt liderleri O.B., H.A. ve web tasarımcı O.Ç.'nin de aralarında bulunduğu 114 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda çok sayıda banka hesap kartı, cep telefonu, hard disk, ziynet eşyası ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 60'ı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen, aralarında O.B., H.A. ve O.Ç.'nin de bulunduğu 17 şüpheli tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (

Haberle ilgili daha fazlası:
#Adana#Polis#E-Ticaret

BAKMADAN GEÇME!

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak
Van Goghtan sonra bu kez de Monet hedef alındı O gençler ne diyor Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor

Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

Evinde 63 yerinden bıçaklanmış şekilde bulundu! 50 yıl sonra yakalanan katil herkesi şaşırttı...

#Cinayet
Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltereyi bekleyenler

Öğrenciyken komilik yapıyordu, bugün başbakan oldu... Rishi Sunak ve yeni dönemde İngiltere'yi bekleyenler

#Rishi Sunak
Van Goghtan sonra bu kez de Monet hedef alındı O gençler ne diyor Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor

Van Gogh'tan sonra bu kez de Monet hedef alındı! O gençler ne diyor? 'Sanatla bir derdimiz yok; mesele şu ki evimiz yanıyor!'

#İklim Krizi