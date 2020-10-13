e-Sertifika takvimi: AÖF e sertifika programına nasıl kayıt yapılır? İşte istenen şartlar

AÖF 2020 Güz dönemi e-Sertifika Programlarına kayıt başvurularıyla ilgili sürecin detaylarını paylaştı. Kayıt başvurusu yapabilmeleri için adayların geçerli bir e-posta adresine ve kendilerine ait .jpg formatında taranmış vesikalık bir fotoğrafa sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru işlemleri de dahil olmak üzere bütün bilgilendirmeler e-posta aracılığıyla gerçekleştirileceği için posta hesabının aktif olmasına ve posta kutusunun dolu olmamasına dikkat edilmelidir.

Uyarı: Fotoğraf, cepheden son altı ay içinde, adayı kolaylıkla tanıtabilecek şekilde çekilmiş net bir fotoğraf olmalıdır. Bu niteliklere uymayan fotoğraf ekleyen adayların kayıtları yapılmayacaktır.

Uyarı: Başvuru sırasında cep telefonu numaranızı mutlaka yazınız. Derslerin başlangıcı, sınav giriş belgelerinin yayınlanması, sınav sonuçlarının açıklanması gibi işlemler sms ile bilgilendirilecektir. Cep telefonu bilgisi vermeyen adaylara bilgilendirme yapılamayacaktır.

Öğrenciler bir sertifika döneminde sadece bir e-Sertifika programına kayıt yaptırılabilirler. Sertifika programı süresince kişisel bilgilerinde (adres, sınav merkezi vb.) değişiklik yapamazlar. Engelli katılımcıların sağlık raporlarının aslını ya da fotokopisini e-Sertifika Programları Koordinatörlüğüne eposta ile göndermesi gerekmektedir. Bu katılımcılarımıza sınav sırasında yardımcı gözetmen verilecektir.

Sertifika ücretinin ödenmesi

e-Sertifika Programlarına katılım ücretini kredi kartı ile ya da banka kartı ile ödemek isteyen adaylar başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra Aday Bilgilerim sayfasında yer alan Kredi Kartı ile Ödeme Yap düğmesine tıklamalıdır. e-Sertifika Programları Kredi Kartı İle Ödeme Sistemi'nde, başvuru yapan aday ve kredi kartı bilgileri bölümleri dikkatle doldurulmalıdır. Adaylar formda istenen bilgileri girdikten ve kontrol ettikten sonra Tamam düğmesine tıklayarak işlemi onaylayacaklardır. Uyarı: 2020 Güz dönemi e-Sertifika Programları için banka şubelerine ödeme yapılmayacaktır. Sadece kredi kartı/banka kartı ile online ödeme yapılabilecektir.

2020 Güz Dönemi e-Sertifika Programları Akademik Takvimi (Yeni)

İnternetten kayıt başvuruları 05.10.2020 – 30.10.2020

e-Öğrenme derslerine erişim 09.11.2020 haftası

Sınav giriş belgelerinin internetten yayınlanması 18.01.2021 haftası

Sınav tarihi 24.01.2021

Sınav sonuçlarının internetten duyurulması 01.02.2021 haftası

Sertifikaların gönderilmesi 01.03.2021 haftası