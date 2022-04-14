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E-rapor uygulaması Şanlıurfa'da başladı! Bebeklere kimlik kartı artık hastanelerde veriliyor

#Şanlıurfa#E-Rapor#Nüfus Cüzdanı
E-rapor uygulaması Şanlıurfada başladı Bebeklere kimlik kartı artık hastanelerde veriliyor

Sağlık Bakanlığı tarafından hayata geçirilen e-rapor sistemi Şanlıurfa’da uygulanmaya başlandı. Şanlıurfa’da ilk defa Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uygulanan sistem sayesinde yeni doğan bebeğin kimlik kartı hastane tarafından yapılan işlemler sonunda verilecek.

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Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde nüfus tescil işlemi uygulamasına başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen e-rapor sistemi sayesinde yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanları artık hastanede verilebilecek. Ailelerin Nüfus Müdürlüğü'ne gitmesine gerek kalmayacak olan uygulamadan yaralanmak için doğum raporunu hastanedeki ilgili birime iletmesi gerekiyor.

İlgili birim, ailelerin resmi nikah ve kayıtlı bir ikametgah adresleri olup olmadığını kontrol ettikten sonra Nüfus Müdürlüğü'nün de görebildiği sistem üzerinde işlemleri yapacak. İşlemleri tamamlanan aileler, yeni doğan bebeğin ismini de belirledikten sonra başka bir işleme gerek kalmadan bebeklerine kimlik alabilecekler.

Ailelerin kurumlar arasında geçirecekleri zamanı artık çocuklarına ayıracaklarını söyleyen Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi Doğumhane Sorumlusu Sümeyye Topuz Söyler, “Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak doğum yapan her annemize daha iyi bir hizmet sunabilmek için bebeğin kimliğinin çıkarılması işlemleri İl Nüfus Müdürlüğü'ne gidilmeden hastanemizden yapılabilmektedir. Normal doğum veya sezaryen ile doğum yapmak için hastanemize başvuran her gebe bu haktan faydalanabilmektedir. Doğum yaptıktan sonra doğum raporu çıkarılırken, bunu bize iletmeleri yeterli olacaktır. Doğum yapmadan önce bebeğin ismini belirlediyseniz, resmi nikahınız varsa ve sistemde kayıtlı ikametgah adresiniz bulunuyorsa bu haktan faydalanabiliyorsunuz. Bu sayede annelerimiz kimlik işlemleri için ayıracakları zamanı bebeklerine ayırabilirler” diye konuştu.

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#Şanlıurfa#E-Rapor#Nüfus Cüzdanı

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