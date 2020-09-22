E-posta tehditçileri serbest bırakıldı

İstanbul 56’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya ‘zincirleme şekilde imzasız mektup veya özel işaretlerle tehdit’ suçundan 7.5 yıldan 26 yıl 3 aya kadar hapsi istenen Hüseyin Ateş ile 2.5 yıldan 8 yıl 9 aya kadar hapis istenen Ersin Başkan tutuklu bulundukları cezaevinden SEGBİS ile katıldı.

Tehdit etmek istemediğini belirten Hüseyin Ateş, “Türk bayraklarına yapılan hakareti görünce bilgi amaçlı yazdım. Psikolojik rahatsızlığım var. Fethiye Çetin’i şahsen tanımam. Kendisine cezaevinden mektup gönderip özür diledim, durumumu anlattım. Hrant Dink Vakfı’ndan da özür dilemeye hazırım” dedi.

Hrant Dink Vakfı avukatı Hakan Bakırcıoğlu ise şikâyetçi olduklarını belirterek, “Hrant Dink cinayeti öncesinde de yine benzer tehdit olayları yaşanmış, bir atmosfer yaratılmış ve cinayet işlenmişti. Bu tehditler ciddi tehditlerdir” dedi. Mahkeme heyeti, tutuklu kaldıkları süre ve suç vasfının değişme ihtimalini dikkate alarak Başkan ve Ateş’i tahliye etti.



