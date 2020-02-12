e-Okul veli öğretmen ve yönetici girişi nasıl yapılır? e-Okul giriş ekranı
Milli Eğitim Bakanlığı'nın en çok kullanılan hizmetlerinden olan e-Okul'dan öğrenciler ve velilerin yanı sıra öğretmen ve okul yöneticileri de yararlanıyor. Öğretmenlerin ve okul yöneticilerinin işlemlerini gerçekleştirebildiği e-Okul öğretmen girişi ekranı, veli bilgilendirme sistemine göre farklı bir ekrandan açılıyor. İşte, e-Okul giriş ekranı...
e-Okul öğretmen girişi ve yönetim bilgi sistemi ekranı aracılığıyla pek çok işlem gerçekleşebiliyor. İşte, 'e-Okul veli öğretmen ve yönetici girişi nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı...
E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞ EKRANI
E-OKUL yönetim bilgi sistemi içerisinde yer alan menüden aşağıdaki bilgilere erişmek mümkün;
Bakanlık/MEM İşlemleri
Okul Öncesi Çocuk İşlemleri
Okul Öncesi Kurum İşlemleri
İlkokul-Ortaokul Kurum İşlemleri
İlkokul-Ortaokul Öğrenci İşlemleri
Ortaöğretim E-Kayıt
Ortaöğretim Kurum İşlemleri
Sınav İşlemleri
Yönetici Modülü
Rapor Listesi
E-OKUL YÖNETİM BİLGİ SİSTEMİ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Oku öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.
E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ
https://eokul.meb.gov.tr/
E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.
Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.
Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.
Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.
E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.
Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.
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