e-Okul VBS giriş ve karne görüntüleme ekranı

E Okul öğrenci girişi ekranı, karne notu görüntüleme ve birçok detayı veli bilgilendirme sistemi ekranı aracılığıyla öğrencilerle buluşturuyor. Öğrenci TC Kimlik numarası ve okul numarası bilgilerinin yeterli olduğu E-Okul meb.gov.tr girişi ile yazılı sınav sonuçları ve devamsızlık gibi pek çok bilgi görüntülenebiliyor. E-Okul öğrenci girişi ile okul veya öğretmen tarafından yapılan güncel duyurular da görüntülenebiliyor. Peki, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) giriş nasıl yapılır? İşte, E-Okul.meb.gov.tr giriş ekranı ve bazı detaylar

e-Okul giriş ekranı her dönemde öğrenciler ve veliler tarafından yoğun ilgi görüyor. Okullar 22 Ocak itibari ile tatile girecekler. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk dijital karne ile ilgili açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk, ‘Dijital bir karne var çünkü bizim yüz yüze karne vererek hareketliliği artırmak gibi bir niyetimiz tabii ki yok. O yüzden de bir dijital karne söz konusu.’ dedi.

E-KARNE NEREDEN GÖRÜNTÜLENİR?

e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

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E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.