E Okul MEB öğrenci girişi: E-Okul Karne notları görüntüleme ekranı!

E Okul karne notu görüntüleme ekranı pek çok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. E-Okul için Meb.gov.tr üzerinden öğrenci ve velilere giriş sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, internet üzerinden öğrencilerin bilgilerini görüntülemesi ve güncellemesine izin veriyor. Peki, E-Okul Meb.gov.tr üzerinden giriş işlemi nasıl yapılır? İşte, Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi hakkında bazı bilgiler

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ EKRANI SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME EKRANI

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

E-OKUL GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?



e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Oku öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ