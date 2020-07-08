E-okul kayıt sorgulama nasıl yapılır? Adrese göre okul sorgulama ekranı

Çocuğunun hangi okula gideceğini öğrenmek isteyen vatandaşlar e okul kayıt sorgulama ekranına yoğun ilgi gösteriyorlar. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ile ilgili Milli Eğitim Bakanlığı 81 ile genelge gönderdi. Bu genelgeye göre okullar 31 Ağustos’ta açılacak. Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Yeni eğitim-öğretim yılında bütün resmi okullarda eğitim görecek olan okul öncesi, 1'inci ve 5'inci sınıf öğrencilerin kayıtları ikametgah bilgileri esas alınarak e-Okul sistemi üzerinden yapılacak.

Veliler, MEB’in //e-okul.meb.gov.tr internet adresinde çocuklarının T.C. kimlik numaralarını yazarak, yerleştirildiği okulu sorgulayabilecekler.

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul kayıtlarının başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.