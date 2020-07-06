E-okul kayıt sorgulama: Çocuğum hangi okula gidecek?

Çocuğum hangi okula gidecek sorusu, 2020-2021 MEB takviminin yayımlanmasının ardından yoğun ilgi görüyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın 81 ile gönderdiği genelgeye göre, okullar kapılarını 31 Ağustos'ta telafi eğitimiyle açacak. Birinci dönem ara tatili 16-20 Kasım tarihlerinde yapılacak. 2020-2021 eğitim öğretim yılı okula başlama yaşı e okul üzerinden hesaplanıyor. Aşağıdaki link üzerinden e okul kayıt sorgulama ve okula başlama yaşı hesaplama işlemlerinizi yapabilirsiniz.ÇOCUĞUM HANGİ OKULA GİDECEK?

Çocuğunuzun hangi okula kayıtlı olduğunu, aşağıdaki linke tıkladıktan sonra TC Kimlik Numarasını ve doğum tarihini girerek görüntüleyebilirsiniz. İlkokula başlama yaşı hakkında detayları merak eden vatandaşlar, "2020-2021 Öğretim Yılı Okul Öncesi - İlkokul - Ortaokul e-Kayıt Sonuçları" ekranını kullanabilecek.

SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

OKULA BAŞLAMA YAŞI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ





OKUL KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Okul kayıtlarının başlayacağı ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.