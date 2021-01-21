E-Okul karne notu görüntüleme ekranı! E Okul giriş Veli Bilgilendirme Sistemi

E Okul girişi ile karne notları görüntüleme ekranı öğrenci ve velilerin erişimine açılıyor. E-Okul için Meb.gov.tr üzerinden öğrenci ve velilere giriş sağlayan Milli Eğitim Bakanlığı, internet üzerinden öğrencilerin bilgilerini görüntülemesi ve güncellemesine izin veriyor. Peki, E-Okul Meb.gov.tr üzerinden giriş işlemi nasıl yapılır? İşte, E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi (VBS) girişi hakkında bazı bilgiler

E-OKUL VELİ BİLGİLENDİRME GİRİŞ: KARNE NOTU VE SINAV SONUÇLARI GÖRÜNTÜLEME

E-Okul girişi ile not bilgilerinizi menüdeki "Not Bilgisi" bölümüne tıklayarak öğrenebilirsiniz.

E Okul üzerinden sınav tarihler, haftalık ders programı, devamsızlık bilgisi görüntüleme de mümkün oluyor.

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E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?



e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-KARNE EKRANI ERİŞİME AÇILIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 25 Aralık 2020’de yapılan düzenlemede, ilk ve ortaokullarda birinci dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavlarınsa geçerli olacağı duyurulmuştu. Ancak salgın koşulları ve uygulamada birlik açısından bu karardan vazgeçildi. İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4'üncü sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Birçok öğrenci karardan memnun ancak isteyen veliler, 21 Ocak’a kadar okul müdürlüklerine başvurarak, yapılan sınavlardan alınan notların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

KARNE DAĞITIMI YOK

Öte yandan salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

HANGİ SINIFTA NASIL OLACAK?

Dönem puanı belirlenirken, 1, 2, ve 3'üncü sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek. 4'üncü sınıflarda dönem puanı, ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalamasıyla hesaplanacak. 5, 6, 7, ve 8'inci sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalamasıyla dönem puanı hesaplanacak. Bu uygulamalar birinci dönemle sınırlı tutulacak.

E OKUL ÖĞRENCİ VE VELİ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E Okul veli bilgilendirme sistemi, öğrenciler için kritik bir önem arz etmeye devam ediyor.

Öğrenciler, veliler ve öğretmenlerin uğrak noktası olan E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi, yeni dönemin başlamasıyla birlikte eğitim dünyasının yeniden gündemindeki konu oldu.

Öğrenciler hakkında bütün bilgilerin var olduğu bu sistem, eğitim alanında büyük şeffaflık sağlarken bilgilerin erişim kolaylığı açısından da işleri oldukça kolaylaştıran bir yöntem haline geldi.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları kolayca erişim sağlanabiliyor.

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne başarılı bir giriş yaptıktan sonra sol menüde yer alan "Not Bilgisi" seçeneğine tıklayın.

Bu seçeneğe tıkladıktan sonra açılan pencerede öğrencinin not bilgilerine erişim sağlayabilirsiniz.

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ

E-Okul öğretmen girişi ekranı ile not girişi, devamsızlık eklemeleri, öğrenci performansları gibi pek çok veri eklenebiliyor. E-Oku öğretmen girişi de aynı ekran üzerinden gerçekleştiriliyor.

E-OKUL ÖĞRETMEN GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ