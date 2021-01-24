e-Okul karne notlarına nasıl bakılır? e-Okul giriş karne notu görüntüleme

e-Okul karne notları görüntüleme ekranı yoğun ilgi görüyor. 2020-2021 eğitim öğretim döneminin sonu olan 22 Ocak 2021 Cuma günü karneler e- Okul sistemi üzerinden verildi. Öğrenciler karnelerine e-okul.meb.gov.tr internet sitesi üzerinden ulaşılabiliyor. Öğrenciler, takdir ve teşekkür belgelerine de sistem üzerinden erişebiliyorlar.

E-OKUL KARNE NOTLARI NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öncelikle E-Okul ekranına giriş yapılır.

Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır.

Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz."

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın.

Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

LİSELER İKİNCİ DÖNEMİ BEKLEYECEK

İlk ve ortaokul öğrencilerine dijital karne verildi. Lise öğrencileri ise karne almak için ikinci dönemi bekleyecek.

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebileceği açıklanmıştı.