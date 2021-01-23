e Okul karne notları giriş ekranı 2021 - E-Okul meb gov tr öğrenci girişi karne görüntüleme (Karne notuna bakma ekranı)

E Okul karne notları sanal ekran üzerinden sorgulanabiliyor. E Okul üzerinden E-Karne görüntüleme işlemi, bugün pek çok öğrencinin araştırdığı konular arasında yer almaya devam ediyor. Uzaktan eğitim süreci dolayısıyla karneleri de sanal ortamdan verecek olan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu işlemi E-Okul aracılığıyla gerçekleştiriyor. E-Okul'dan karneye nasıl bakılır sorusu ile aldıkları belgeleri ve karnelerini görüntülemek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden detayları öğrenmek istiyor. İşte, E-Okul'dan 2021 karne görüntüleme ekranı

E-Okul karne görüntüleme ekranı 22 Ocak Cuma günü ilk dönemin sonlanması ile birlikte milyonlarca öğrencinin gündemindeki konu oldu. Uzaktan eğitim sürecinin devam ettiği bugün içerisinde karne notları ekranına erişimleri de mümkün olacak olan öğrenciler, karnelerini birkaç adımda görüntüleyebilecek. İşte, 2021 E Okul karne görüntüleme ekranı

E-OKUL İLE KARNELERE NASIL BAKILIR?

Öncelikle E-Okul ekranına giriş yapılır. Giriş yapıldıktan sonra ekranın sol alt köşesinde yer alan "e-Karne" alanına tıklanır. Eğer tarayıcınızda Pop-Up engelleyici varsa karşınıza şu şekilde bir uyarı çıkacaktır; "e-Karne rapor sayfasını açamıyorsanız, tarayıcınız varsayılan olarak pop-up'ların ekranınızda otomatik olarak gösterilmesini engelleyebilir. Bir pop-up engellendiğinde adres çubuğunda Pop-up engellendi simgesi Pop-up engellendi olarak görünür. Burada Pop-up'lara izin vererek rapor sayfasını açabilirsiniz." Pop-Up iznini verdikten sonra "e-Karne" alanına yeniden tıklayın. Pop-Up ekranında açılacak olan e-Karne ekranında aldığınız belgeleri ve notlarınızı görüntüleyebilirsiniz.

E-OKUL KARNE GÖRÜNTÜLEME İÇİN TIKLAYINIZ

KARNELER SANAL ORTAMDA

Pandemi döneminde hareketliliği arttırmamak adına bu dönem için karne törenleri iptal edildi. İlk ve ortaokul öğrencilerine dijital karne verilecek. Lise öğrencileri ise karne almak için ikinci dönemi bekleyecek.

NOTLAR DEVAMA GÖRE

Bakanlık 25 Aralık 2020’de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağını duyurmuştu. Daha sonra ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak sınavların karne notuna dahil edilmesini isteyen veliler okul yönetimine başvurabilecek.

LİSELERE BU DÖNEM KARNE YOK

Milli Eğitim Bakanlığı okullarda yüz yüze eğitime ara verilmesinin ardından ilk dönem puanlamalarının sınava göre değil derse katılım ve performansa göre verileceğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ‘karneleri elden vermek istiyoruz’ dese de şartlar buna müsaade etmedi. Bu dönem dijital karne olacağı söylendi. Ancak dijital karne sadece ilköğretim için geçerli. Liseler 2020-2021 eğitim öğretim sezonunun ilk dönemi karne almayacak. Hürriyet’e konuşan Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete sınavlar ve karnelerle ilgili şunları söyledi:

“Bugüne kadar yapılamamış sınavlar, salgının seyri göz önünde bulundurularak yapılacak planlama doğrultusunda, 15 Şubat 2021 tarihinden sonra gerçekleştirilecek. Birinci döneme ilişkin iş ve işlemler bu sınavların yapılmasından sonra tamamlanacak. Bugüne kadar gerçekleştirilmiş ölçme ve değerlendirme uygulamaları geçerli olup bu kapsamda, derslere ilişkin yapılmış olan sınavlar ile performans çalışmalarına ilişkin puanlar e-Okul sistemine işlenecek. Şu anda öğrencilerimizin yaklaşık yüzde 40’ı sınavlarını tamamlamış durumda. İkinci dönem şartlar müsait olduğunda diğerleri de tamamlanacak. Yani bir sınav notu tamamlandığında dönem tamamlama işlemi gerçekleşecek. O yüzden liseliler bu dönem karne almayacaklar.”