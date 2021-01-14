e-Okul girişi nasıl yapılır? Karneler 'e-Okul'dan verilecek..

e-Okul VBS girişinin nasıl yapıldığı merak edilen konulardan biri oldu. Birçok işlemin gerçekleştirdiği bu sistem üzerinden not bilgisi, devamsızlık, sınav tarihleri gibi birçok işlem görüntülenebiliyor. E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor

E OKUL VBS GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

E-Okul VBS'ye giriş yapmak için ilk önce "e-okul.meb.gov.tr" adresine giriş yapmanız ve ardından karşınıza çıkan ekrana sizden istenilen bilgileri doğru ve eksiksiz bir şekilde girmeniz gerekiyor. Bu bilgiler doğru girildiğinde sistem size ikinci bölümü açıyor. Bu bölümde ise öğrencinin kimlik bilgileri veya eğitim bilgileri istenmektedir. Nüfusa kayıtlı olduğu il, okuduğu sınıf gibi… Son olarak karşınıza çıkacak olan öğrencinin fotoğrafını doğru seçtikten sonra sistem kullanıma açılmaktadır.

E-OKUL GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Tüm bu adımları eksiksiz yaptığınız takdirde, sisteme giriş yapabilir ve öğrencinin tüm not bilgileri, sınav tarihleri ve devamsızlık tarihlerini öğrenebilirsiniz. Ayrıca sistemde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları ve daha birçok bilgiye ulaşmak mümkün.

E OKUL'DAN HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığının e-Okul sisteminde öğrencinin okuduğu kitaplar, yazılı ortalamaları, öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık durumları, sınav bilgileri, merkezi sınavların başvuru ve tercih işlemleri, haftalık ders programı, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları da yer alıyor.

KARNE NOTLARI NASIL VERİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), ilk ve ortaokullarda karne notlarının derse katılım puanları ile belirleneceği, birinci dönem yapılmış yüz yüze sınavların karne notu değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı.

MEB tarafından 25 Aralık 2020'de yapılan düzenlemede, ilkokul ve ortaokullarda ilk dönem karne notları belirlenirken sınav yapılmayacağı, yüz yüze yapılan mevcut sınavların ise geçerli olacağı duyurulmuştu.

Bu kapsamda, ilkokul ve ortaokullarda birinci dönem karnelerinin hazırlanması sürecinde, salgın koşullarından kaynaklı gereksinimler ve öğrencilerin yararı gözetilerek, uygulamada birlik sağlamak amacıyla yapılacak dönem sonu işlemleri hakkında velileri rahatlatacak bir düzenlemeye gidildi.

İllere gönderilen yazıyla ilkokul 4. sınıflarla ortaokul ve imam hatip ortaokullarında birinci dönemde yapılmış olan yüz yüze sınavların dönem sonu puan değerlendirmesine dahil edilmeyeceği açıklandı. Ancak isteyen veliler, 21 Ocak'a kadar okul müdürlüklerine başvurmaları halinde, yapılan sınavlardan alınan puanların karne puanı değerlendirmesine dahil edilmesini isteyebilecek.

Öte yandan, salgın koşulları ve halk sağlığının korunması ilkesi göz önünde bulundurularak, ilkokul ve ortaokullarda eğitim öğretim yılının birinci döneminde karne basımı ve dağıtımının yapılmayacağı, karnelerin elektronik ortamda erişime açılacağı da belirtildi.

25 Aralık 2020'de MEB tarafından yapılan açıklamaya göre, 2020-2021 eğitim ve öğretim yılının birinci dönemi ile sınırlı olmak kaydıyla dönem puanı belirlenirken, 1. 2. ve 3. sınıflarda dönem sonu işlemleri, ilgili yönetmelikte belirtildiği şekliyle uygulanmaya devam edecek, 4. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak. 5. 6. 7. ve 8. sınıflarda ders etkinliklerine katılım puanları ve varsa proje puanlarının aritmetik ortalaması ile dönem puanı hesaplanacak.

DİJİTAL KARNE NEDİR?

Koronavirüs salgını, eğitim sisteminde de bazı değişikliklere neden oldu. 2019-2020 eğitim öğretim sonunda öğrenciler karnelerini dijital olarak aldı.

E-KARNE NASIL GÖRÜNTÜLENİR?

e-Karne öğrencilere dijital olarak verilecek karnelerdir. Pandemi sürecinde karneler Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacaktır.

Tüm öğrenciler karnelerine "e-okul.meb.gov.tr" internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Öğrenciler, "takdir ve teşekkür" belgelerine de sistem üzerinden erişebilecek.

Öğrencilerin sistem bilgilerine T.C kimlik no ve okul numaraları ile kolayca erişim sağlanabiliyor.