×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

e-Nabız’da yenilik: Hastam nasıl

Güncelleme Tarihi:

#E-Nabız#Hasta#DOKTOR
e-Nabız’da yenilik: Hastam nasıl
Meltem Özgenç
Oluşturulma Tarihi: Ekim 01, 2025 07:00

Sağlık Bakanlığı, yoğun bakımda yatan hastaların durumunun, yakınları tarafından e-Nabız uygulamasında yer alan ‘Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme’ alanından güvenli ve kolay bir şekilde takip edilebilmesini sağlayacak uygulamaya geçildiğini duyurdu.

Haberin Devamı

 

Böylece hasta yakınları, hekimlerin yüz yüze bilgilendirme saatleri dışında, “Hastamız nasıl” sorusuna e-Nabız’dan da yanıt bulabilecek. Güvenli dijital takip için ise öncelikle hastanın onayı alınacak.

E-NABIZA SORULACAK

Yoğun bakımda yatan hastaların ve hasta yakınlarının bilgilendirilme süreci, e-Nabız uygulamasında yer alan ‘Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme’ alanı üzerinden dijital ortamda kolayca yürütülebilecek. Bu sayede hasta yakınları, hastaneye gitmelerine ve sağlık çalışanlarıyla birebir görüşmelerine gerek kalmadan, yoğun bakımda yatan yakınlarının sağlık durumunu dijital ortamda günlük olarak takip edebilecek.

e-Nabız’da yenilik: Hastam nasıl


Haberin Devamı

HASTA ONAYI GEREKECEK

Hasta ve hasta yakını bilgilendirme süreci yalnızca yetişkin hastanın hastanede verdiği onay sonrasında başlatılabilecek. Onay alınmadan dijital ortamda herhangi bir bilgi paylaşımı yapılamayacak. Gerekli onam alındığında, bir kişi yoğun bakımda yatan birden fazla yakınının bilgilerini aynı anda takip edebilecek. 18 yaşın altında olan çocuk hastaların yoğun bakım bilgilerine ise herhangi bir onay gerekmeksizin ebeveynler kendi e-Nabız profilleri üzerinden erişebilecekler.

NOTLARI HEKİM GİRECEK

Hasta yakınları, e-Nabız uygulaması Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme alanı üzerinden hastanın yatmakta olduğu kurum, yoğun bakım tipi ve seviyesi, genel durumu, ventilasyon durumu ve diyaliz cihazına bağlı olup olmadığı gibi detaylara ulaşılabilecek. Hekimler yüz yüze bilgilendirme saatleri dışında, sistemde ayrılan alana günlük izlem notlarını girerek, hasta yakınlarının dijital ortamda hastalarına ilişkin güncel bilgi almalarını sağlayacak. Hasta taburcu olduğunda ise bilgilendirmeler yakınların e-Nabız profilinden kaldırılacak ve bilgiler yalnızca hastanın kendi e-Nabız profilinde görüntülenmeye devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#E-Nabız#Hasta#DOKTOR

BAKMADAN GEÇME!