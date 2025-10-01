e-Nabız’da yenilik: Hastam nasıl

Haberin Devamı

Böylece hasta yakınları, hekimlerin yüz yüze bilgilendirme saatleri dışında, “Hastamız nasıl” sorusuna e-Nabız’dan da yanıt bulabilecek. Güvenli dijital takip için ise öncelikle hastanın onayı alınacak.

E-NABIZA SORULACAK

Yoğun bakımda yatan hastaların ve hasta yakınlarının bilgilendirilme süreci, e-Nabız uygulamasında yer alan ‘Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme’ alanı üzerinden dijital ortamda kolayca yürütülebilecek. Bu sayede hasta yakınları, hastaneye gitmelerine ve sağlık çalışanlarıyla birebir görüşmelerine gerek kalmadan, yoğun bakımda yatan yakınlarının sağlık durumunu dijital ortamda günlük olarak takip edebilecek.





Haberin Devamı

HASTA ONAYI GEREKECEK

Hasta ve hasta yakını bilgilendirme süreci yalnızca yetişkin hastanın hastanede verdiği onay sonrasında başlatılabilecek. Onay alınmadan dijital ortamda herhangi bir bilgi paylaşımı yapılamayacak. Gerekli onam alındığında, bir kişi yoğun bakımda yatan birden fazla yakınının bilgilerini aynı anda takip edebilecek. 18 yaşın altında olan çocuk hastaların yoğun bakım bilgilerine ise herhangi bir onay gerekmeksizin ebeveynler kendi e-Nabız profilleri üzerinden erişebilecekler.

NOTLARI HEKİM GİRECEK

Hasta yakınları, e-Nabız uygulaması Hasta ve Hasta Yakını Bilgilendirme alanı üzerinden hastanın yatmakta olduğu kurum, yoğun bakım tipi ve seviyesi, genel durumu, ventilasyon durumu ve diyaliz cihazına bağlı olup olmadığı gibi detaylara ulaşılabilecek. Hekimler yüz yüze bilgilendirme saatleri dışında, sistemde ayrılan alana günlük izlem notlarını girerek, hasta yakınlarının dijital ortamda hastalarına ilişkin güncel bilgi almalarını sağlayacak. Hasta taburcu olduğunda ise bilgilendirmeler yakınların e-Nabız profilinden kaldırılacak ve bilgiler yalnızca hastanın kendi e-Nabız profilinde görüntülenmeye devam edecek.