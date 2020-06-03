e Nabız şifresi nasıl alınır? e Nabız giriş sayfası detayları

e Nabız'a giriş yapmak için TC kimlik numarasıyla birlikte; e-devlet şifresi, elektronik imza veya mobil imza kullanılabiliyor. Buna ek olarak cep telefonuna gönderilen tek kullanımlık erişim kodu da erişim güvenliği için ikinci bir katman oluşturuyor. İkinci bir yöntem olarak, e-devlet şifresi olmayan kişilerin aile hekimine cep telefonu numarasını kayıt yaptırarak, telefonuna SMS ile iletilecek şifre ile sisteme giriş yapmaları da sağlanabiliyor.

e Nabız vatandaşların kişisel sağlık kayıtlarına, hem kendilerinin hem de izin vermeleri durumunda ilgili sağlık personelinin erişebileceği bir platform olarak hizmet veriyor. Şifre ile erişim sağlanan e-Nabız, sağlık kurum ve kuruluşlarında gerçekleştirilen tüm muayene, tetkik ve radyolojik görüntüleme sonuçları, yazılan reçeteler, ilaçlara ait yaşanmış yan etkiler ve ilaçlarının tüm detay bilgileri, alerji bilgileri, varsa geçmişe ait kişinin sisteme yüklediği sağlık bilgileri ve geçirilen operasyonlar gibi tüm sağlık kayıtlarına erişme imkanı sunuyor. Peki, e Nabız şifresi nasıl alınır? İşte e Nabız giriş sayfası

False