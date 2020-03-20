E Nabız nedir, e Nabız girişi nasıl yapılır? E Nabız giriş ile corona virüsü test sonuçları sorgulama ekranı

Corona virüsü test sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Yağılan duyuruya göre, vatandaşların kişisel sağlık bilgilerini yönettiği E Nabız sistemi üzerinden corona virüsü test sonuçları görüntülenebilecek. Peki, e Nabız nedir, e Nabız girişi nasıl yapılır?

E-nabız, Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlar için geliştirdiği ve vatandaşların hizmetine sunduğu bir uygulamadır. E-nabız; muayenelerinizi, tahlil sonuçlarınızı, tedavilerinizi, değerlerinizi, doktorlarınızı ve gittiğiniz hastanelerin detaylı bir dökümünün olduğu tıbbi özgeçmişinizin tamamını görüntüleyebildiğiniz bir bireysel sağlık kaydı sisteminin adıdır. E-devlet ile başlayan süreç e-nabız ile devam etmektedir.

E NABIZ GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

112 Acil Servisi E-Nabız’da



E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz.