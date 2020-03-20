E Nabız nedir, e Nabız girişi nasıl yapılır? E Nabız giriş ile corona virüsü test sonuçları sorgulama ekranı
Sağlık Bakanlığı, corona virüsü test sonuçlarının e-Nabız uygulamasından görülebileceğini duyurdu. Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Corona Virüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e-Nabız uygulamasından ulaşabilir'' denildi. Duyuru ardından E Nabız giriş sayfası her zamankinden daha fazla ziyaret edilmeye başlandı. Peki, e Nabız girişi nasıl yapılır? E Nabız giriş ile corona virüsü test sonuçları sorgulama ekranı
Corona virüsü test sonuçlarıyla ilgili beklenen açıklama Sağlık Bakanlığı'ndan geldi. Yağılan duyuruya göre, vatandaşların kişisel sağlık bilgilerini yönettiği E Nabız sistemi üzerinden corona virüsü test sonuçları görüntülenebilecek. Peki, e Nabız nedir, e Nabız girişi nasıl yapılır?
E-nabız, Sağlık Bakanlığı’nın vatandaşlar için geliştirdiği ve vatandaşların hizmetine sunduğu bir uygulamadır. E-nabız; muayenelerinizi, tahlil sonuçlarınızı, tedavilerinizi, değerlerinizi, doktorlarınızı ve gittiğiniz hastanelerin detaylı bir dökümünün olduğu tıbbi özgeçmişinizin tamamını görüntüleyebildiğiniz bir bireysel sağlık kaydı sisteminin adıdır. E-devlet ile başlayan süreç e-nabız ile devam etmektedir.
E NABIZ GİRİŞİ YAPMAK İÇİN TIKLAYIN
E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?
İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.
112 Acil Servisi E-Nabız’da
E-nabız sistemi ile birlikte acil sağlık sorunlarında hemen ambulansa haber verebilir, bulunduğunuz konumu anında paylaşabilir böylece zaman kayıplarını engelleyebilirsiniz. Bu sistemi yalnızca kendiniz için değil etrafınızdaki herhangi biri içinde kullanabilirsiniz.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle