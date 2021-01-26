E nabız nedir? E Nabız giriş için nasıl kayıt olunur ve E-Devlet olmadan şifre nasıl alınır? İşte merak edilen cevaplar

E-Nabız kayıt işlemi için öncelikle şifre almak gerekmektedir. Eğer E-Devlet şifreniz bulunuyorsa, ekstra şifre almanıza gerek kalmayacaktır. E-Nabız şifresi almak için ilk olarak aşağıda verilen linke tıklamalı ve karşınıza çıkan adımlarda size yöneltilen sorulara cevap vermelisiniz. Bu aşamaların tamamlanmasının ardından ise son gittiğiniz hastane, yaptırdığınız tahliller ve kişisel sağlığınıza dair her türlü veri karşınıza çıkacaktır.

E-Nabız'a giriş için şu adımları izlemelisiniz;

E-NABIZ NASIL KAYIT OLUNUR?

Aşağıdaki linki tıkladıktan sonra eğer E-Devlet şifreniz varsa bu şekilde giriş gerçekleştirebilirsiniz. Eğer E-Devlet şifreniz yoksa, şifre almanız gerekecektir.

E-NABIZ GİRİŞİ İÇİN TIKLAYINIZ

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2’de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

E-NABIZ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.

Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız Şifremi Nasıl Değiştirebilirim?

e-Nabız’a giriş yaptığınızda, ana sayfada sağ üst köşede profil fotoğrafının altında yer alan “Profil Düzenle” butonuna tıkladığınızda gelen sayfadan şifre değişikliği yapılabilir

E-NABIZ ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz varsa bu sayfa e-Nabız sistemine girdiğinizde gördüğünüz ilk ekrandır. Size ait gerçekleşmiş olan son iki muayeneyi bu ekranda görebilirsiniz.

Yine aynı sayfadan son muayenelerinizi hizmet kalitesi açısından değerlendirilebilir ve muayene ile ilgili yorum yapabilir, hastaneler hakkında yaptığınız yorumları silebilirsiniz. Bu sayfada bulunan Takvim alanında eğer varsa MHRS üzerinden almış olduğunuz hastane randevularınızı ve geçmiş randevu bilgilerinizi görebilirsiniz. Bildirimler bölümünde hesabınızla ilgili yapılan son aktiviteleri, son erişim ve hastane ziyaretleri gibi bilgileri inceleyebilirsiniz.

e-Nabız sisteminde sağlık verileriniz yoksa sisteme ilk girdiğinizde gördüğünüz ekrandır.(Şekil8) Sağlık verileriniz varsa “Sağlık Geçmişim” alanının aşağısında bu bölümü görebilirsiniz. Daha önceden eklemiş olduğunuz tansiyon, şeker, nabız ve ağırlık bilgilerinizi veya mobil cihazlardan aktarılan verilerinizi sayısal veya grafiksel olarak bu ekranda görebilirsiniz.

NE ZAMAN AŞI OLACAĞIM? İŞTE AŞI UYGULANACAK GRUP SIRALAMASI VE E- NABIZ AŞI SORGULAMA EKRANI

Koronavirüs aşısı uygulanacak grup sırlamasının belli olması ardından Sağlık Bakanlığı'nın e-Nabız uygulaması üzerinden erişime açıldı. İlk olarak sağlık çalışanları ve 65 yaş üstünün koronavirüs aşısı yaptıracağını duyuran Sağlık Bakanlığı, 2. aşamada ise meslek gruplarına göre aşılamanın gerçekleşeceğini bildirdi. İşte aşı uygulanacak grup sıralaması ve e- Nabız aşı sorgulama konusunda detaylar...

Aşı sırası sorgulama işlemi, gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Koca aşı sorgulamaları ile ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, ar Kovid-19 aşısına ilişkin durumun e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebileceğini bildirdi. Aşı olacak grup arasında yer almaları durumunda kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek. Buradan tarih ve saat aralıkları seçilerek randevu işlemi tamamlanacak. Elektronik aşı kartına e-Nabız ve Hayat Eve Sığar uygulamalarından erişim sağlanacak.

KİMLER AŞI ÖNCELİĞİNE SAHİP OLACAK?

1- SAĞLIKÇILAR: Belirlenen takvime göre koronavirüs aşıları öncelikle sağlık personeline yapılacak. Türkiye’de kamuda, üniversitede ve özel hastanelerde toplam 1 milyon 119 bin 886 sağlık personeli bulunuyor. İlk etapta 3 milyon doz aşının yarısı, 28 gün sonra da diğer yarısı sağlık personeline uygulanacak. Bu da 2 milyon 239 bin 772 doz aşı demek.

2- 65 YAŞ ÜSTÜ VE KRONİK HASTALAR: Geriye kalan 760 bin 228 doz aşının ise toplam 380 bin 114 kronik rahatsızlığı bulunan 65 yaş üstü vatandaşa uygulanması planlanıyor. Ancak ilk dozlar yapıldıktan sonra Çin’den sipariş edilen diğer 47 milyon doz aşının ülkeye peyderpey ulaşması durumunda, sağlık personeli ikinci dozu almadan, geriye kalan 65 yaş üstü ve riskli gruplar aşılanmaya başlayacak.

3- RİSKLİ ORTAMDA ÇALIŞANLAR: Daha sonra toplumda yüksek riskli ortamlarda, kritik işlerde çalışanların aşılanması düşünülüyor. Bunlar arasında askerler, polisler, adliye ve yargı hizmetlerinde çalışanlar, öğretmenler, akademik personel, gıda sektöründe çalışanlar, toplum için lojistik öneme sahip yerlerde çalışanlar (belediye hizmetleri, elektrik, su, çöp toplama, itfaiye, kargo görevlileri) bulunuyor.

4- DİĞER VATANDAŞLAR: Daha sonraki planlamada 50 ile 64 yaş arası kronik hastalığı olanlar ve 50-64 yaş arası diğer kişiler bulunacak ve giderek 50 yaş altı kronik hastalığı olanlar, 18-49 yaş arası genç yetişkinler aşılanacak. Topluma aşı uygulaması ağırlıklı olarak aile sağlığı merkezlerinde yapılacak.