e-Nabız ile grip aşısı sorgulama nasıl yapılır?

Yeni tip corona virüs salgını nedeniyle grip aşısına olan talep arttı. Grip aşısı olabilecek kişilere sınırlama getirildi. Bu yıl grip aşısı ilk etapta sadece yüksek risk grubundaki hastalara yapılacak. Grip aşısı alabilecek kişilerin listesi e-Nabız sistemlerine yüklendi. Aşı fiyatı ise değişmeyerek 72,64 lira olarak belirlendi. Diğer yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, riskli gebelere, 65 yaş üstüne, kronik hastalığı olanlara, 5-65 yaş arası 2 kronik rahatsızlığı olanlara ve organ nakli olan kişilere ilk etapta aşı yapılmasının hedeflendiğini söyledi. Aşı olmak isteyenlerin ilk olarak, E-nabız sistemine erişim sağlayarak bu grubunda yer alıp almadıklarını öğrenmesi gerekiyor. İşte, ayrıntılar.

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

İNFLUENZA RİSK DURUMU GÖRÜNTÜLEME

Vatandaşlar e Nabız sistemi üzerinden grip aşısı olup olamayacaklarını öğrenebiliyor. Sorgulamada grip aşısında öncelikli olmayan kişiler için şu ifadeler yer alıyor: “İnfluenza (Mevsimsel Grip) Bilgilendirme: İnfluenza açısından 1. öncelikli yüksek risk grubunda değilsiniz. Durumunuz ileride yeniden değerlendirilecektir.”