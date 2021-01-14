e-Nabız giriş nasıl yapılır? e-Devlet şifresi ile de giriş yapılabiliyor

e-Nabız girişinin nasıl olduğu merak ediliyor. Kovid-19 aşı durumu bilgilendirme özelliğinin eklendiği e-Nabız’a, e-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresiyle, E-İmza veya Mobil İmza kullanarak T.C. numarası ile giriş yapılabiliyor.

E-NABIZ GİRİŞ NASIL YAPILIR?

Sisteme girişte kimlik doğrulama iki şekilde mümkün olmaktadır. E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. E-Devlet girişine tıkladığınızda Şekil2’de gördüğünüz E-Devlet girişine yönlendirileceksiniz.

Giriş yaptığınızda profil bilgilerinizi oluşturmak için yönlendirildiğiniz ilk ekranda Kullanım Şartları bulunmaktadır. Profilinizi oluşturmaya başlamak için “e-Nabız Sistemi kullanım koşullarını okudum” yazısının yanında bulunan kutucuğu işaretlemeniz gerekmektedir.

E-NABIZ GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Profil bilgilerinizi oluşturmak için 2. Aşama kişisel bilgilerinizdir.

Paylaşım Seçeneklerinden kişisel sağlık bilgilerinize kimlerin erişimde bulunmasını istediğinizi seçebilirsiniz. Profil bilgilerinizi oluştururken son aşama ise Erişim Bilgileridir. Burada cep telefonu bilgilerinizi ve sisteme girişte kullanmak istediğiniz e-Nabız şifrenizi oluşturup girmeniz gerekmektedir. Daha sonra cep telefonunuza gelen tek kullanımlık erişim kodunu Onay Kodu alanına yazarak e-Nabız ı aktifleştirme işleminizi gerçekleştirmiş olursunuz.

E-Devlet şifreniz yoksa Sağlık Bakanlığına kayıtlı Aile Hekiminize cep telefonu numaranızın kaydını yaptırarak, telefonunuza gelecek kısa mesaj ile size iletilen tek kullanımlık erişim kodunu kullanarak sisteme giriş yapabilirsiniz.