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DHA
Haber Giriş: 09.04.2020 - 22:39,Son Güncelleme:

E-mail ile İmamoğlu’nu tehdit etmişti! Flaş gelişme

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E-mail ile İmamoğlu’nu tehdit etmişti! Flaş gelişme
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İstanbul Büyükşehir Belediye(İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu gönderdiği e-maillerle tehdit ettiği iddia edilen T.G., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. T.G. mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun e-mail adresine 27 Mart günü gönderilen ve tehdit içerdiği belirlenen bir e-mailin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. E-maili gönderen şüphelinin Ankara’da yaşayan T.G. olduğu tespit edildi. Ankara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün gerçekleştirdikleri operasyonla şüpheli T.G.’yi gözaltına aldı. Şüphelinin dijital malzemelerine incelenmek üzere el konuldu

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Ankara’daki işlemleri tamamlanan T.G., bugün erken saatlerde Vatan Caddesi’ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüp Devlet Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirilen T.G. adliyeye sevk edildi. T.G. mahkemedeki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

 

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