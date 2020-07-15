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Haber Giriş: 15.07.2020 - 15:04,Son Güncelleme:

e-Kurs başvuru ekranı: DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?

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e-Kurs başvuru ekranı: DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?
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E-kurs başvuru ekranı yoğun ilgi görüyor. 12.Sınıf ve liseden mezun olan öğrenciler için yaz dönemi DYK kurs talep başvuruları devam ediyor. Öğrenciler 14 Temmuz’dan itibaren 17 Temmuz’a kadar işlemlerini yapabilecekler.

DYK kurs başvuru işlemleri 14 Temmuz’dan itibaren yapılabiliyor. Yaz dönemi DYK kurs talep başvuruları 14-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınıyor. 12.Sınıf ve liseden mezun olan öğrenciler başvuru işlemini gerçekleştirebiliyorlar.

DYK KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

12.Sınıf ve liseden mezun olan öğrenciler için yaz dönemi DYK kurs talep başvuruları 14-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınıyor.

DETAYLAR İÇİN EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURSLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurslar, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak, 28 Ağustos Cuma günü sona erecek.

e-Kurs başvuru ekranı: DYK kurs başvurusu nasıl yapılır

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