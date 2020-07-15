e-Kurs başvuru ekranı: DYK kurs başvurusu nasıl yapılır?

DYK kurs başvuru işlemleri 14 Temmuz’dan itibaren yapılabiliyor. Yaz dönemi DYK kurs talep başvuruları 14-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınıyor. 12.Sınıf ve liseden mezun olan öğrenciler başvuru işlemini gerçekleştirebiliyorlar.

DYK KURS BAŞVURUSU NE ZAMAN ALINACAK?

12.Sınıf ve liseden mezun olan öğrenciler için yaz dönemi DYK kurs talep başvuruları 14-17 Temmuz 2020 tarihleri arasında alınıyor.

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KURSLAR NE ZAMAN YAPILACAK?

Kurslar, 20 Temmuz Pazartesi günü başlayacak, 28 Ağustos Cuma günü sona erecek.