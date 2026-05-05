"e-imzayla sahte belge düzenlenmesi" davasında mütalaa açıklandı, sanıklara ceza yağdı…

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görülen duruşmaya, aralarında elebaşı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 28 tutuklu sanık ile tutuksuz sanıklardan bazıları ve taraf avukatları katıldı.

Hakim, dosyaya gelen evrakı okuduktan sonra sanıkların dinlenmesine devam edileceğini bildirdi.

Tutuklu sanık Ayhan Ateş, gazeteci olduğunu ve Ziya Kadiroğlu'nun talebi üzerine kendisiyle tanıştığını söyleyerek emniyette verdiği ifadenin ardından soruşturmanın gerektiği gibi genişletilmediğini öne sürdü.

Ateş, ifadesi alınırken bu olayla alakalı yaptığı haberlere ilişkin kendisine bir soru yöneltilmediğini savunarak şu beyanda bulundu:

"Ben yaptığım haberler nedeniyle hedef haline geldim. Delilleri ortaya çıkardığım için üzerime iftira atıldı. Mıhyedin Yakışır ve Yalçın Maraşlı benim polis kontrol noktalarından çakarlı araçla geçtiğimi söylemişler ancak buna ilişkin somut bir delil ortaya koyamamışlardır. Benim tutuklanmamın sebebi emniyetin verdiği görüştür. Çünkü ben emniyetin olayda eksikleri olduğuna dair haber yapmıştım. Emniyetteki şahıslarla tartışma yaşadım. Bunun üzerine 'seni tutuklatacağız' dediler. Yapılan soruşturma ve araştırmada hakkımda somut bir delil bulunamamıştır. Tahliyemi talep ederim."

Tutuklu sanık Ziya Kadiroğlu, üzerine atılı suçlamaların birçoğunun asılsız olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı sisteme girmediğini ve verilen ehliyetlerle bir alakasının olmadığını iddia etti.

"ÖRGÜT KURMADIM"

Kadiroğlu, elektronik imzaları çıkaran kişilerin serbest bırakıldığını öne sürerek "Ben bu elektronik imzalar nasıl çıkartılır bilmiyorum. Ben kimsenin yerine elektronik imza çıkartmadım. Çıkartılması için talepte de bulunmadım." dedi.

Dosya kapsamında bulunan belgelerin ve arkadaşlarıyla yaptığı yazışmaların büyütülerek bu duruma sebep olduğunu ileri süren Kadiroğlu, şöyle devam etti:

"Herhangi bir örgüt kurmadım. Benim bir kod adım yok. Örgüt kurmakla yargılanıyorum. Kurduğum iddia edilen örgütte ailem ve birkaç arkadaşım var. Adı geçen kişilerle örgüt kurmadım, yönetmedim. Sanıkların çoğunu tanımıyorum. Tahliyemi talep ediyorum."

Diğer sanıklar da önceki beyanlarını tekrar ettiklerini ve üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmediklerini söyleyerek mahkemeden tahliye ve beraat talep etti.

ESAS HAKKINDAKİ MÜTALAA AÇIKLANDI

Beyanların ardından esas hakkındaki mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, iddianamede "örgüt lideri" olarak belirtilen sanık Ziya Kadiroğlu'nun 120 yıl, örgüt üyeliği kapsamında yargılanan diğer sanıklar Gökay Celal Gülen, Zeynep Karacan, Ayhan Ateş, Enver Yılmaz, Halil Erkoç, Mıhyedin Yakışır, Yalçın Maraşlı, Gülseren Üstün, Ali Çiçekli, Taner Dağhan, Yaren Özkarakaş, Fuat Tanış Arslan, Oğuz Deniz, Oğuzhan Ercan, İbrahim Akyüz ve Özge Baydemir'in ise 22 yıldan 85 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını talep etti.

Dosya kapsamında tutuklu bulunan 28 sanığın, mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep eden savcı, tutuksuz sanıklar Ali Çiçekli, İbrahim Akyüz ve Halil Erkoç'un da tutuklanmasını istedi.

Savcı, tutuksuz sanıklardan 22'sinin beraatini, diğer tutuksuz sanıkların ise dosya kapsamında birleştirilen iddianamelerde talep edilen çeşitli suçlardan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanık avukatları, savcının esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapmak için mahkemeden ek süre talebinde bulundu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuksuz sanık Ali Çiçekli'nin tutuklanmasına, diğer sanıkların mevcut halinin devamına ve taraf avukatların ek süre talebinin kabulüne karar verdi.

Duruşma 20 Mayıs'a ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 134 sanık hakkında "ÖSYM Kanunu'na muhalefet", "resmi belgede sahtecilik", "bilişim sistemine girme" ve "verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme" suçlarından 6 yıldan 45 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

Öte yandan, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, aynı suçlardan 65 kişi hakkında da iddianame hazırlayıp Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine göndermişti.

Ayrıca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca e-imzalarıyla sahte belge düzenlemesine ilişkin 3. dalga operasyon kapsamında aynı suçlardan hazırlanan, aralarında elebaşı olduğu belirtilen "Hoca" kod adlı Ziya Kadiroğlu'nun da bulunduğu 123 sanık hakkındaki bir diğer iddianame de mevcut dosyayla birleştirildi.

Gelinen aşamada dosyadaki sanık sayısı 322'ye yükseldi.