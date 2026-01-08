E-İmzada tahliye yok

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan, çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e- imzasını kopyalayarak sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen suç örgütü davasında 26’sı tutuklu sanıkların yargılamalarına dün başlandı. E-imza suç örgütüne ilişkin açılan davanın ilk duruşmasında mahkeme tahliye taleplerinin reddine karar verdi. Dosyanın 1 numaralı sanığı Ziya Kadiroğlu şimdiye kadar savunmalarında farklı olarak ilk defa e-imza veren firmalara yönelik suçlamalarda bulunarak “tek sorumlu ben değilim” dedi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma kapsamında iki ayrı iddianame hazırlayarak toplamda 199 şüpheli hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

ÖRGÜT SUÇLAMASI

Bu sanıkların yargılaması sürerken savcılık, 123 şüpheli hakkında yeni bir dava açtı. Üçüncü iddianamede, şüphelilere örgüt suçlaması ilk defa yapıldı. İddianamede ‘Ziya Hoca’ kod adlı Ziya Kadiroğlu’nun Elektronik İmza Suç Örgütü’nün kurucusu ve yöneticisi olduğu, 18 şüphelinin de örgüt üyesi olduğu iddia edildi. Kadiroğlu daha önceki savunmalarından farklı olarak, e-imza firmalarına yönelik suçlamalarda bulundu: “E-imza çıkarmak son derece zor bir iştir. Bir başkası adına e-imza çıkarabilmek için o kişinin bilgileri ile fotoğraflarının olması gerekmektedir. Ancak e-imza firmaları başkalarının fotoğraflarının bulunmasına, söz konusu e-imzalara onay vermiştir. E-imza bayileri, firmaları da bu işin bir parçasıdır. Bu dosyaya göre masum değilim. Ama üzerimize isnat edilen suçların tek sorumlusu ben değilim.”

Beden eğitimi mezunu olduğunu belirten Kadiroğlu, “Bilişim suçları işleyecek teknik bilgiye sahip değilim. Örgüt kurmadım, sadece 5-6 kişiyi tanıyorum” diyerek suçlamaları reddetti.

Sanık Mıhyeddin Yakışır, sanıklardan Ayhan Ateş tarafından kandırıldığını iddia ederek, “Ayhan Ateş çakarlı araç ile dolaşan, MİT mensubu olduğunu söyleyen biriydi. Bu nedenle ona güvendim, pişmanım” dedi.

Sanık Oğuz Deniz ise “Belgeleri e-devlet sisteminde görünce yasal bir iş yapıldığını düşündüm. İnsanlara yardım ettiğimi sanıyordum, 5 kuruş para almadım” savunmasını yaptı.

16 OCAK’A ERTELENDİ

Sanıkların savunmalarının ardından mahkeme, örgüt suçu yönünden açılan dosyanın diğer dosya ile birleştirilmesine, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 16 Ocak tarihine erteledi.