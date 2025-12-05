E-imza’da son firari de yakalandı

Haberin Devamı

Davada, organizasyonun tepe yöneticileri, ‘Ziya Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı tutuklu yargılanıyordu.

Mahkeme, 10 Ekim tarihinde yapılan duruşmada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Mahkeme hakkında tahliye kararı verilen sanıklar için herhangi bir adli tedbir kararına da hükmetmedi. Duruşma savcısı karara itiraz etti. Sanıkların yeniden tutuklanması için yakalama kararı çıkartıldı.

5’İ DE CEZAEVİNDE

Mahkemenin kararının ardından çete yöneticisi olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu, çetenin beyni olduğu ileri sürülen Gökay Celal Gülen ve çok sayıda kamu görevlisi adına sahte e-imza çıkartan Mıhyeddin Yakışır kayıplara karıştı. Önce Kadiroğlu, ardından Gülen tutuklanarak cezaevine gönderildi. Adana’da olduğu tespit edilen Mıhyeddin Yakışır da 6 Kasım günü saklandığı yerde yakalanarak tutuklandı. Tartışmalı tahliye kararının ardından kayıplara karışan dosyanın kritik 5 ismi yeniden tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Haberin Devamı

HSK’nın son kararnamesiyle tutuklu 5 sanığa tahliye veren Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi hâkiminin de ‘talebi bulunmamasına’ rağmen görev yerinin değiştirildiği ortaya çıktı. E-imza davasının görüldüğü mahkemeye de Diyarbakır 4. Sulh Ceza Hâkiminin atandığı belirlendi.