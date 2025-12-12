‘E-imza suç örgütü’ne 136 yıl istendi

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın, çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e-imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgesi veren şüpheliler hakkında hazırladığı iddianameyi Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi kabul etti. ‘Elektronik İmza Suç Örgütü’ tanımı yapılan iddianamede, örgüt lideri Ziya Kadiroğlu ve 18 üyenin ‘örgüt’ kapsamında suçlandığı, Kadiroğlu’na 136 yıla kadar, diğer üyeler için ise 14 yıla kadar hapis cezası istendi.

CANLI BİR ORGANİZMA

İddianamede örgütün, ekonomik menfaat sağlamak için sistematik yöntemler geliştiren ve tüm kamuyu tehdit eder hâle gelmiş bir yapılanma olarak tanımlandığı vurgulandı. Örgütün iki merkezinin bulunduğu; Tuzem Akademi ve Mahkûm Yakınları Federasyonu isimli iş yerlerinin, resmi görünümlerinin aksine örgüt faaliyetlerinin yürütüldüğü belirtildi.

İTİRAFÇI OLDU

Etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak itirafçı olan şüpheli Oğuz Deniz, lider Ziya Kadiroğlu ve bazı üyelerle mesajlaşıp para transferlerini yönlendirdiğini, sahte belgelerden kazanç elde ettiğini anlattı. Örgüt üyelerinin bazıları canlı kurye olarak sahte belgeler için elektronik imza oluşturup liderlerine teslim etti. İddianamede Milli Eğitim Bakanlığı ve dört bürokratın da müşteki olduğu, şüphelilerin bilgilerinin izinsiz kullanıldığı kaydedildi. İlk duruşma 7 Ocak’ta görülecek.

DEPREMDE ÖLENLERİN VERİLERİ KULLANILDI

İddianamede, ‘Elektronik İmza Suç Örgütü’nün lideri Ziya Kadiroğlu (Ziya Hoca) olarak gösterildi. Örgütün ekonomik menfaat sağlama amacıyla sistematik yöntemler geliştirdiği ve tüm örgüt üyelerinin verilen görevleri sorgulamadan yerine getirdiği vurgulandı. Örgüt, canlı bir organizma gibi işliyor, talimatlarda aksama olduğunda baskı mekanizması uygulanıyordu. Örgüt üyelerinin sahte üniversite, lise diploması ve sürücü belgeleri hazırlarken, bazı durumlarda 6 Şubat depreminde ölen vatandaşların bilgilerini dahi suiistimal ettikleri tespit edildi.