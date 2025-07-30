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E–imza skandalında yeni detaylar

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#E–İmza Skandalı#Sahte Üniversite Diploması#Sahte Sürücü Belgesi
E–imza skandalında yeni detaylar
Mesut Hasan Benli
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2025 07:00

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıdaki kamu kurumundaki yöneticinin, e-imzasını kopyalayarak, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp, sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgesi düzenleyen 134 şüpheli hakkında geçen mayıs ayında dava açmıştı. Soruşturmanın ikinci ayağı tamamladı ve 65 şüpheli hakkında yeni dava açıldı.

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Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, şüphelilere  5 ile 50 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezası talep edildi. İddianamede, şüphelilerin Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, Başkan Yardımcısı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı (YÖK) Eğitim Öğretim Daire Başkanının yanı sıra 14 farklı üniversitenin Öğrenci İşleri Daire Başkanı veya personelinin e-imzalarını kopyaladıklarının tespit edildiği belirtildi.

400 AKADEMİSYENE USÜLSÜZ ATAMA

Şüphelilerin, 39 adet sahte üniversite diploması hazırlayarak sisteme ekledikleri ortaya çıkartıldı. İddianamede, birçok TV programına çıkan şüpheli Abdullah Volkan Uçak’ın Ege Üniversitesi’nden ‘psikoloji’ lisans ve ‘klinik psikoloji’ yüksek lisans programlarından yasadışı YÖK sistemlerine eklendiğinin tespit edildiği belirtildi. 6 Şubat depreminde hayatını kaybeden avukatların diplomalarını silerek, diploma isteyen kişilerin kayıtlarını yaptıkları tespit edildi. Şüphelilerin başvurulan ifadelerinde, 400 akademisyenin usulsüz atanmasında etkili oldukları, birçoğunun doçent ve profesör olduğu iddia ettiği ortaya çıktı.

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#E–İmza Skandalı#Sahte Üniversite Diploması#Sahte Sürücü Belgesi

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