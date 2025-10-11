E-imza davasında tutuklu kalmadı

Haberin Devamı

DAVA dosyasına göre, çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e-imzasını kopyalayarak sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen şüphelilere yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iki ayrı dava açtı. Geçen mayıs ayında açılan ilk davada 134 şüpheli, temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı. Mahkeme her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. Davanın dünkü duruşmasında dosyanın bir numaralı sanığı Ziya Kadiroğlu’nun aralarında bulunduğu 5 tutuklu sanığın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar da duruşmada hazır bulundu.

‘ARACI OLDUM’ İTİRAFI

Dosyanın bir numaralı ismi Ziya Kadiroğlu savunmasında, “Atatürk ve İnönü Üniversitesi’ndeki işlemlerin nasıl yapıldığına ilişkin bilgim var. Buna ilişkin mahkemeye dilekçe gönderdim. Bazı eylemlere aracılık yaptım. Diğer üniversiteler yönünde hakkımda yapılan suçlamaları kabul etmiyorum” dedi. Sanık Mıhyeddin Yakışır da savunmasında kendisini MİT mensubu olarak tanıtan sanık Ayhan Ateş tarafından suça sürüklendiğini ileri sürerek, “Beni kandırarak, onlara olan güvenimi kötüye kullanarak bu olaylara bulaştırdı. 4-5 tane imza çıkarttık. Bu durumdan da pişmanım” şeklinde savunma yaptı. Savcılık, tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verilmesini istedi. Ancak mahkeme, “sanıkların tutuklu kaldığı süre, delilleri karartma ihtimalinin bulunmaması, yasadaki cezaların azami hadlerini” göz önünde bulundurarak tutuklu sanıkların tahliyesine hükmetti.

3. DALGADA 23 TUTUKLAMA

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, e-imza soruşturmasının üçüncü dalgasında 125 şüpheli hakkında gözaltı kararı vermişti. Ankara merkezli 22 ilde yapılan operasyonlarda 94 şüpheli gözaltına alındı. “Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, resmi belgede sahtecilik ve bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme” suçlarından gözaltına alınan 94 şüpheli emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Ankara Adliyesi’ne sevk edildi. Şüphelilerden 23’ü tutuklanırken, 69’u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

