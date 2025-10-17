E-imza davasında flaş gelişme... Firari olan 1 numara yakalandı

Haberin Devamı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e- imzasını kopyalayarak, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen 199 şüpheli hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açtı. Davada, organizasyonun tepe yöneticileri, Ziya hoca lakaplı Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı tutuklu yargılanıyordu.



BİR NUMARA YAKALANDI



Mahkeme, 10 Ekim tarihinde yapılan duruşmada, tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Mahkeme, hakkında tahliye kararı verilen sanıklar için herhangi bir adli tedbir kararına da hükmetmedi. Duruşma savcısı karar itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi ise 13 Ekim günü sanıkların yeniden tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı. Mahkemenin kararı ardından, 3 sanık tutuklanırken örgüt lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu ve sanık Mıhyeddin Yakışır, kayıplara karıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile iki sanığın yakalanmasına yönelik çalışmalar sonuç verdi. Düzenlenen operasyonda Kadiroğlu İstanbul’da yakalanırken, mahkeme kararına teslim olmayan bir diğer isim olan Yakışır’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.