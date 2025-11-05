E–imza davasında ‘çetenin beyni’ tutuklandı

Haberin Devamı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e-imzasını kopyalayarak, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen 199 şüpheli hakkında dava açtı. Davada, organizasyonun tepe yöneticileri, Ziya hoca lakaplı Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı tutuklu yargılanıyordu. Mahkeme, 10 Ekim’de tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Tahliye kararı verilen sanıklar için herhangi bir adli tedbir uygulanmadı. Duruşma savcısı karara itiraz etti. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi ise 13 Ekim’de sanıkların yeniden tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı. Sanıklar Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır ve Gökay Celal Gülen kayıplara karıştı.

MIHYEDDİN ARANIYOR

Çalışmalar sonucunda önce suç örgütü liderliğiyle suçlanan Ziya Kadiroğlu İstanbul’da saklandığı evde yakalandı. Çetenin beyni olarak nitelendirilen, ‘Alex’ kod adlı Gökay Celal Gülen de yakalandı. Gülen, ‘suç işlemek için kurulan örgüte üye olma’, ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girmek suretiyle menfaat temin etmek’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Firari durumda olan sanık Mıhyeddin Yakışır’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.