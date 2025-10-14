E- imza davasında 5 sanığa tekrar tutuklama

Haberin Devamı

Dava dosyasına göre, çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e- imzasını kopyalayarak, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen şüphelilere yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesine iki ayrı dava açtı. Geçen Mayıs ayında açılan ilk davada, 134 şüpheli yer alırken,

Temmuz ayında tamamlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı.

TUTUKLAMA KARARI ÇIKTI

Mahkeme her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. 10 Ekim tarihinde yapılan duruşmada, mahkeme aralarında Ziya Kadiroğlu’nun da bulunduğu 5 sanığın tahliyesine karar verdi. Tahliye kararına duruşma savcısı itiraz

etti. İtirazı, Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi değerlendirdi. Mahkeme dün akşam saatlerinde, savcılığın itirazını kabul ederek, tahliye kararları verilen sanıklar Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı’nın yeniden tutuklanmasına hükmetti.

Haberin Devamı

ÖRGÜTTEN TUTUKLANMADILAR

E- imza soruşturmasının 3. dalgası kapsamında, savcılık sanık Kadir Ziyaoğlu ve ekibi hakkında ‘Suç işlemek için örgüt kurma’ suçundan da tutuklama talebinde bulundu. Ancak Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği örgüt suçu yönünden şüphelilerin tutuklama talebini reddetti. Savcılık bu karara da itirazda bulundu. Ancak yapılan itiraz da reddedildi. Böylece dosyanın kritik isimleri hakkında “Suç işlemek için örgüt kurma” suçundan tutuklama kararı verilmezken, aynı soruşturma kapsamında 23 şüphelinin aralarında ‘örgüt’ suçunun bulunduğu bazı suçlar yönünden tutuklanmasına karar verildi.