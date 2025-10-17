E-imza davası... Tahliye ve firar

Haberin Devamı

Kadiroğlu’nun tahliyesine karar verilirken, soruşturmanın üçüncü dalgası kapsamında üvey kardeşi ve sevgilisinin tutuklanan isimler arasında olduğu anlaşıldı. Kadiroğlu’nun avukatı Yusuf Öz, müvekkilinin kayıplara karışmasına ilişkin olarak “Takdiri kendilerine bıraktık, nasıl hareket edeceği konusunda net bir bilgimiz yok, emniyet neredeyse gidip alabilir” dedi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e- imzasını kopyalayarak, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen 199 şüpheli hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesinde dava açmıştı. Davada organizasyonun tepe yöneticileri, Ziya hoca lakaplı Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Ziya Kadiroğlu, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı tutuklu yargılanıyordu.

ADLİ KONTROL BİLE YOK

Mahkeme, 10 Ekim tarihinde yapılan duruşmada, tutuklu sanıkların “delillerin toplanmış olup karartılma ihtimallerinin bulunmaması, CMK’nın 102/1. maddesi gereği Ağır Ceza Mahkemesi’nin görevine girmeyen işlerde tutukluluk süresinin en çok 1 yıl olup sanıkların tutuklu kaldıkları sürenin bu süreye yaklaşmış olması” gerekçesiyle tahliyesine karar verdi. Mahkeme, herhangi bir adli tedbir kararına da hükmetmedi. Duruşma savcısı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi ise 13 Ekim günü sanıkların yeniden tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı.

Sanıklardan Taner Dağhan teslim oldu. Savcılık kaynakları, sanıklar Göklay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı’nın da yakalandığını ancak diğer sanıklar Ziya Kadiroğlu ve Mıhyeddin Yakışır’a yönelik yakalama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.