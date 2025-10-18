E- imza çetesinin 1 numarası yakalandı

Haberin Devamı

Davada, organizasyonun tepe yöneticileri, ‘Ziya hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu, Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı tutuklu yargılanıyordu.

ADLİ KONTROL BİLE VERİLMEDİ

Mahkeme, 10 Ekim’deki duruşmada adli tedbir uygulanmaksızın tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma savcısı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanıkların yeniden tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından 3 sanık tutuklanırken, örgüt lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu ile sanık Mıhyeddin Yakışır kayıplara karıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile başlatılan operasyonda Kadiroğlu dün İstanbul’da yakalanırken, mahkeme kararına rağmen teslim olmayan Yakışır’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.