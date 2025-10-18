×
E- imza çetesinin 1 numarası yakalandı

Oluşturulma Tarihi: Ekim 18, 2025 07:00

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e-imzasını kopyalayarak sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen 199 şüpheli hakkında Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açmıştı.

Davada, organizasyonun tepe yöneticileri, ‘Ziya hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu,  Mıhyeddin Yakışır, Taner Dağhan, Gökay Celal Gülen ve Yalçın Maraşlı tutuklu yargılanıyordu.

ADLİ KONTROL BİLE VERİLMEDİ

Mahkeme, 10 Ekim’deki  duruşmada adli tedbir uygulanmaksızın tutuklu sanıkların tahliyesine karar verdi. Duruşma savcısı karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi ise sanıkların yeniden tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı. Kararın ardından 3 sanık tutuklanırken, örgüt lideri olduğu iddia edilen Ziya Kadiroğlu ile sanık Mıhyeddin Yakışır kayıplara karıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile başlatılan operasyonda Kadiroğlu dün İstanbul’da yakalanırken, mahkeme kararına rağmen teslim olmayan Yakışır’ın yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

