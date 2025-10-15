E-imza çetesini canlı kurye ‘Pablo’ ele verdi

Haberin Devamı

ANKARA Cumhuriyet Başsavcılığı, çok sayıda kamu kurumundaki yöneticinin e-imzasını kopyalayarak, sistemlere yetkisiz erişim sağlayıp sahte üniversite, lise diplomaları ve sürücü belgeleri düzenleyen şüphelilere yönelik Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ne iki ayrı dava açmıştı. Geçen mayıs ayında açılan ilk davada 134 şüpheli varken, temmuzda tamamlanan ikinci iddianamede ise 65 şüpheli yer aldı. Mahkeme her iki dosyanın birleştirilmesine karar verdi. 199 sanığın yargılanması sürerken, savcılık e-imza çetesine yönelik üçüncü dalga operasyonu yaptı, 125 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

‘ÖRGÜT’ BULUNDU

Soruşturmanın üçüncü dalgasında e-imza örgütüne nasıl ulaşıldığına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı. Şüphelilerden elde edilen on binlerce satır veri ve HTS kayıtları tekrar incelemeye alındı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin kendi aralarında kod ad kullandıkları belirlendi. Derinleştirilen soruşturmada şüphelilerin seyahat kayıtları tek tek çıkarıldı. Soruşturma kapsamında, sahte diploma talep eden kişilerle, örgüt yöneticileri arasında bağlantıyı sağlayan kişilere ulaşıldı. “Pablo” kod adını kullanan O.E. isimli şüphelinin örgüt yöneticilerine sahte diploma, ehliyet, mesleki eğitim sertifikası talep eden kişilerle örgüt yöneticileri arasında bağlantıyı sağlayan isimlerinden biri olduğu belirlendi. Benzer faaliyetlerde bulunan diğer şüpheliler de açığa çıkarıldı.

ŞEMA ÇIKARILDI

Ayrıca “canlı kuryelik faaliyeti” yürüttüğü belirlenen şüpheliler belirlendi. G.Ü., A.Ü., Y.B. isimli şüphelilerin, sahte e-imza çıkartma faaliyeti yürüten kişiler olduğu tespit edildi. Şüphelilerin faaliyetlerini Ankara Ulus’taki bir konak ile Ankara Gölbaşı’ndaki bir çiftlik evi üzerinden yürüttüklerine ilişkin verilere ulaşıldığı da bildirildi. Şüphelilerin HTS kayıtları ve para trafikleri doğrultusunda hazırlanan MASAK raporundan örgütün şeması da çıkartıldı. Örgütün bir numaralı isminin ‘Hoca’ lakaplı Ziya Kadiroğlu olduğu ifade edildi.

TAHLİYE EDİLEN 5 SANIĞA YAKALAMA KARARI

Ankara 23. Asliye Ceza Mahkemesi, 10 Ekim günü yaptığı duruşmada, aralarında örgütün bir numaralı ismi olan Ziya Kadiroğlu’nun da bulunduğu sanıkları tahliye etmiş, tutuklu sanık kalmamıştı. Savcılığın itirazı üzerine Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 5 sanığın tutuklanmasına ve yakalanmasına karar verdi.