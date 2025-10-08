E-imza çetesine üçüncü dalga operasyonu

Haberin Devamı

125 ŞÜPHELİNİN 92’Sİ GÖZALTINA ALINDI

Bu şüphelilerin yargılanmaları devam ederken Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, üçüncü dalga operasyon için düğmeye bastı. 1’i örgüt yöneticisi, 18’i örgüt üyesi olmak üzere toplam 125 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Çetenin yasadışı yollarla sahte üretilen e-imzalar ile 33 kişiye sürücü belgesi ve 72 kişiye daha mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu tespit edildi. 92 şüpheli gözaltına alındığı diğer şüphelilerin ise yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği açıklandı.