E-imza çetesine 3’üncü iddianame

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu tarafından, kamu görevlilerine ait sahte kimlik belgeleriyle e-imza vermeye yetkili şirketlere başvurularak, sahte elektronik imza çıkarılması ve bu e-imzalar aracılığıyla usulsüz sürücü belgesi ve eğitim sertifikası düzenlenmesine yönelik yürütülen soruşturmanın 3’üncü aşamasında 33 kişiye sürücü belgesi, 72 kişiye ise mesleki eğitim sertifikası oluşturulduğu belirlendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 3’üncü aşama soruşturma tamamlanıp 1’i örgüt yöneticisi, 18’i örgüt üyesi olmak üzere toplam 123 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

‘İLK KEZ FİZİKİ BELGE ÜRETİLDİ’

İddianamede, şüphelilerin ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘suç örgütüne üye olma’, ‘resmi belgede sahtecilik’, “Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun’a muhalefet”, ‘kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak’, ‘bilişim sistemindeki verileri bozma, yok etme, erişilemez kılma, sisteme veri yerleştirme’ ve ‘bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale suretiyle haksız çıkar sağlama’ suçlarından cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede, sahte e-imza çetesine yönelik 3’üncü dalga soruşturmasında, şüphelilerin ilk kez fiziki belge de ürettiği, bu belgelerle mesleki eğitim sertifikası düzenlendiği ve bu sertifikalar kullanılarak işletme açıldığı tespit edildi. Örgütün elebaşı olduğu ileri sürülen Ziya Kadiroğlu’nun, örgüt üyelerine talimat verdiği, toplantılar düzenleyerek görev dağılımı yaptığı ve bu kapsamda üyelere kod isimler verdiği de iddianamede yer aldı. İddianame, birleştirme talebiyle Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Soruşturma kapsamında daha önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2 ayrı iddianame hazırlandı. İlk iddianamede 134, 2’nci iddianamede 65 şüpheli olmak üzere toplam 199 kişi hakkında dava açıldı. İddianamelerde şüpheliler için ‘resmi belgede sahtecilik’, ‘bilişim sistemlerine hukuka aykırı girme’ ve ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurma’ suçlarından 5 yıldan 50 yıla kadar değişen sürelerde hapis cezaları istendi. Hazırlanan ilk 2 iddianame Ankara 23’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde birleştirildi.