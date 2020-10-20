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ANKARA
Haber Giriş: 20.10.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

E-duruşma yayılıyor

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E-duruşma yayılıyor
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Avukatların duruşmalara bulundukları yerlerden video konferansla katılmalarını sağlayan e-duruşma uygulamasının kapsamı genişliyor.

Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre e-duruşma uygulamasına Ankara, İstanbul, İstanbul Anadolu ve Bakırköy adliyelerindeki 42 tüketici mahkemesinde daha bu haftadan itibaren başlanacak. Yeni adli yılla birlikte e-duruşmalar Ankara Batı Adliyesi’ndeki 2 tüketici, 2 icra, 1 kadastro mahkemesinde uygulanıyordu. Adalet Bakanlığı, e-duruşmanın yapıldığı mahkeme sayısını yıl sonuna kadar 200’e çıkarmayı, 2021’de ise uygulamayı Türkiye genelinde yaygınlaştırmayı hedefliyor. E-duruşmalar, Yargı Reformu Strateji Belgesi’nde yer alan dijital dönüşüm hedefleri arasında da bulunuyor. E-duruşmanın taraf, tanık ve bilirkişilere de açılması planlanıyor. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Hedefimiz e-duruşmayı ülke genelinde yaygınlaştırmak. Çağın imkân ve kolaylıklarını hukukun hizmetine sunmaya devam edeceğiz” bilgisini paylaştı.

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