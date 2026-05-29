×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

e-Duruşma sistemi bölge adliye mahkemelerinde de uygulanmaya başlayacak

Güncelleme Tarihi:

#Akın Gürlek#Adliye#MAHKEME
e-Duruşma sistemi bölge adliye mahkemelerinde de uygulanmaya başlayacak
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 29, 2026 18:59

Adalet Bakanı Akın Gürlek, e-Duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini bildirdi.

Haberin Devamı

Bakan Gürlek, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu "Türkiye Yüzyılı" vizyonu ve dijital dönüşüm hedefleri doğrultusunda, adalet hizmetlerinde e-Duruşma sisteminin kapsamını genişlettiklerini belirtti.

Sistemin bölge adliye mahkemelerinde de uygulanacağını aktaran Gürlek, "Yargılama süreçlerinde hız, maliyet tasarrufu ve erişim kolaylığı sağlayan e-Duruşma uygulamamızı ilk derece mahkemelerimizin yanı sıra bölge adliye mahkemelerimizde de hayata geçiriyoruz. Davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililerin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkan tanıyor, hakimlerimizin bu yönteme resen karar verebilmesinin önünü açıyoruz." ifadelerini kullandı.

Adalet hizmetlerini vatandaş odaklı hale getirme hususunda da kararlılık vurgusu yapan Gürlek, şunları kaydetti:

Haberin Devamı

"Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemleri de e-Duruşma kapsamına dahil ediyoruz. Bu sayede, vatandaşlarımızın adalete erişimini daha da kolaylaştırıyor, yargılama süreçlerini hızlandırarak daha etkin ve verimli bir işleyiş sağlıyoruz. Hukuk devletinin teknolojik imkanlarla tahkim edilmesi amacıyla adalet hizmetlerini daha hızlı, daha erişilebilir ve daha vatandaş odaklı hale getirme kararlılığımızı sürdürüyoruz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Akın Gürlek#Adliye#MAHKEME

BAKMADAN GEÇME!