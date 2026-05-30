e-Duruşma genişliyor

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, e-Duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak, bölge adliye mahkemelerinde sistem hayata geçirilecek, avukatların yanı sıra davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi tüm ilgililer e-Duruşma yoluyla dinlenebilecek. Böylece yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

Yeni düzenleme ile ön inceleme duruşmalarının yanı sıra istinabe, yemin, isticvap ve tarafların dinlenmesi gibi usul işlemlerinin de e-Duruşma sisteminden yapılabilmesinin önü açılacak.

HIZ ARTIRILACAK

Bakanlığın çalışmasına göre, e-Duruşma uygulaması yalnızca ilk derece mahkemeleriyle sınırlı kalmayacak. Bölge adliye mahkemelerinde de sistem hayata geçirilecek. Ayrıca yapılacak yazılım geliştirmeleriyle birlikte avukatların yanı sıra davacı, davalı, bilirkişi, tanık ve uzman gibi yargılamanın diğer ilgililerinin de e-Duruşma yoluyla dinlenebilmesine imkân sağlanacak. Hâkimlerin gerekli gördükleri hallerde e-Duruşma yöntemine resen karar verebilmesi de planlanırken, böylece yargılama süreçlerinde hız, erişim kolaylığı ve etkinliğin artırılması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Adalet Bakanı Akın Gürlek, adalet hizmetlerinde dijitalleşme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, e-Duruşma uygulamasının yargılama süreçlerinde hız, maliyet tasarrufu ve erişim kolaylığı sağladığını ifade etti. Bakan Gürlek, Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemlerin de e-Duruşma kapsamına alınacağını açıkladı.