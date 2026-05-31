e-Duruşma: 5,3 milyondan fazla duruşma dijital ortamda yapıldı

Adalet Bakanlığı, 2020'den bu yana 5 bin 630 hukuk mahkemesinde aktif olarak kullanılan e-Duruşma sistemi sayesinde, 5 milyon 383 bin 748 duruşmanın dijital ortamda gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yargıdaki teknolojik dönüşüm ve dijitalleşme hamleleriyle duruşma süreçlerinin artık daha hızlı ve erişilebilir hale geldiği belirtildi.

Adliyeye gitmeden, kilometrelerce yol yapmadan ve zaman kaybetmeden gerçekleştirilen e-Duruşmalar sayesinde hem avukatlar hem de vatandaşların büyük kolaylık yaşadığı aktarılan açıklamada, Adalet Bakanlığı bilişim altyapısı ile kurulan e-Duruşma sisteminin ülke genelindeki 5 bin 630 hukuk mahkemesinde kullanıldığı kaydedildi.

Açıklamada, bu kapsamda sistemin uygulanmaya başlandığı 15 Eylül 2020'den bugüne kadar 5 milyon 383 bin 748 duruşmanın e-Duruşma ile yapıldığı vurgulandı.

Adalet Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-Duruşma sisteminin uygulama kapsamının genişletilmesiyle 81 ilde ve tüm hukuk mahkemelerinde kullanılabilir hale getirildiği belirtilen açıklamada, sistemle yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağladığı, hukuk mahkemelerinde avukatların bulundukları yerlerden, sesli ve görüntülü şekilde çevrim içi olarak duruşmalara katılmalarına imkan sağlandığı bildirildi.

Açıklamada, sistemin adalet hizmetlerine erişimin kolaylaştırılması bakımından büyük önem taşıdığı, avukatlar açısından da emek ve zaman tasarrufu sağladığına işaret edildi.

Açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in, e-Duruşma uygulamasının ilk derece mahkemelerinin yanı sıra bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğine ilişkin sözlerine yer verildi. Ayrıca Gürlek'in Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu kararları doğrultusunda belirlenen hastanelerde yürütülen işlemlerin de e-Duruşma kapsamına dahil edileceğini belirttiği hatırlatıldı.