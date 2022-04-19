e-Devlet'ten uzlaşma başvurusu nasıl yapılır?

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Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığını duyurdu.

Rekabet Kurumu internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;



''Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik” kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmektedir. Başvurular “Rekabet Kurumu Başvuru Portalı” başlığı altından yapılabilmektedir''