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e-Devlet'ten uzlaşma başvurusu nasıl yapılır?

#Uzlaşma Başvurusu#E Devlet#Uzlaşma Başvurusu Nasıl Yapılır
e-Devletten uzlaşma başvurusu nasıl yapılır

Uzlaşma başvuruları artık e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularını e-Devlet üzerinden de kabul etmeye başladı. Konuya ilişkin duyuru, Kurumun internet sitesinde yayımlandı.

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Rekabet Kurumu, uzlaşma başvurularının e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmeye başlandığını duyurdu.
Rekabet Kurumu internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

''Rekabeti Sınırlayıcı Anlaşma, Uyumlu Eylem Ve Kararlar İle Hâkim Durumun Kötüye Kullanılmasına Yönelik Soruşturmalarda Uygulanabilecek Uzlaşma Usulüne İlişkin Yönetmelik” kapsamında teşebbüsler ve teşebbüs birliklerince yapılacak uzlaşma başvuruları e-Devlet Kapısı altyapısı üzerinden kabul edilmektedir. Başvurular “Rekabet Kurumu Başvuru Portalı” başlığı altından yapılabilmektedir''

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#Uzlaşma Başvurusu#E Devlet#Uzlaşma Başvurusu Nasıl Yapılır

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