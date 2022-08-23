E-Devlet'te yeni uygulama başlamıştı... En çok değiştirilen ad ve soyadları belli oldu

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Yazım ve imla hatası olan, genel ahlaka aykırı ya da gülünç olarak değerlendirilen ad ve soyadlar değiştirilebiliyor. Bugüne kadar 298 bin 670 kişi soyadını, 134 bin 818 kişi ise adını değiştirdi.

BAŞVURULAR ARTIK E-DEVLET'TE

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nden dün yapılan açıklamayla ad ve soyad değişikliği başvurularının artık E-Devlet'ten de yapılabileceğini duyurulmuştu. Genel Müdürlüğün sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, vatandaşların, genel ahlaka uygun olmayan, gülünç olarak değerlendirilen, yazım ve imla hatası olan ad ve soyadı değişikliği başvuruları, e-Devlet aracılığıyla veya yazılı olarak ilçe nüfus müdürlüklerine 24 Aralık'a kadar yapabilecek.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, en çok değiştirilen ad ve soyadları açıkladı. Açıklamada uygulamanın 5 yıldır sürdüğü belirtilirken bugüne kadar 298 bin 670 kişinin soyadını değiştirdiği, 134 bin 818 kişininse ismini düzelttiği duyuruldu.

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İŞTE EN ÇOK DEĞİŞTİRİLEN İSİM VE SOYİSİMLER

Genel Müdürlükten yapılan açıklamada "Ülke genelinde ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında; 946 Yunis Yunus oldu, 588 Ümüt Ümit oldu, 770 Memet Mehmet oldu, 340 Abubekir Ebubekir oldu, 298 Ferat Ferhat oldu, 218 Çoşkun Coşkun oldu. Kadınlarda; 971 Sümeyya Sümeyye oldu, 276 Keziban Kezban oldu, 592 Firdes Firdevs oldu, 441 Sadet ise Saadet oldu. En çok düzeltilen soyadları ise; 6.550 Top, 3.531 Koyun, 2.432 Satılmış, 2.115 Çoşkun, 2.017 Çakal, 1.830 Deli, 1.729 Uğuz, 1.707 İşik, 1.695 Çıplak, 1.442 Kör oldu" denildi.

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"DÜZENLEMEDEN DOĞUMLA TÜRK VATANDAŞI OLAN KİŞİLER YARARLANABİLMEKTEDİR"

Yapılan açıklamada " Bazı milletvekillerinin son günlerdeki açıklamalarıyla düzenleme hakkında bilgilerinin olmadığı, bilgilerinin olmadığı konu hakkında ise kamuoyunu yanlış yönlendirdikleri görülmüştür. Hatta öyle ki düzenlemeye yönelik uygulamayla ilgili FETÖ mensuplarını kurtarmak ve yabancılara vatandaşlık verilmesi gibi akla mantığa sığmayacak ilişkilendirmeler bile yapılmıştır. Söz konusu düzenlemeden sadece doğumla Türk vatandaşı olan kişiler yararlanabilmektedir. Sonradan Türk vatandaşlığını kazanan kişiler kapsam dışındadır" ifadeleri kullanıldı.