E-Devlet'te yeni özellik: Dernek üyeliği başvuruları açıldı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bakan Nebatiden önemli enflasyon yorumu KDV düzenlemesi neler getirecekBakan Nebati'den önemli enflasyon yorumu! KDV düzenlemesi neler getirecek?#Nureddin Nebati
Ermenistan ile yeni başlangıç: Temsilciler Moskovada buluşuyorErmenistan ile yeni başlangıç: Temsilciler Moskova'da buluşuyor#Türkiye
Galatasarayda soruşturma iddiası Floryada enteresan işler, 400 milyon TL, kayıp eşyalarGalatasaray'da soruşturma iddiası! "Florya'da enteresan işler, 400 milyon TL, kayıp eşyalar"#Galatasaray
Sedefnur olayında kan donduran detay Aşağı bile inmedilerSedefnur olayında kan donduran detay! Aşağı bile inmediler#Sedefnur Çağlar
Djokovic için son karar Vize iptal...Djokovic için son karar! Vize iptal...#Djokovic
Tutar mı tutmaz mı Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...Tutar mı tutmaz mı? Ne yalan söyleyeyim, kafam karışık...#Kemal Kılıçdaroğlu
Hemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktıHemşire akrabasıyla ilaç taşımış… Skandal karelerin ardından bir bağlantı daha ortaya çıktı!#Terör
Elon Muskın tweeti Dogecoini uçurdu İşte son durum...Elon Musk'ın tweeti Dogecoin'i uçurdu! İşte son durum...#Kripto Para
Asıl skandal şimdi patladı Kraliçe tek başına yas tutarken onlar...Asıl skandal şimdi patladı! Kraliçe tek başına yas tutarken onlar...#İngiltere
Ve karar çıktı Zorunlu aşıda son sözü Yüksek Mahkeme söylediVe karar çıktı! Zorunlu aşıda son sözü Yüksek Mahkeme söyledi #ABD
Elazığ, Enesi konuşuyor Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun o evde...Elazığ, Enes'i konuşuyor! Hürriyet muhabiri Fevzi Kızılkoyun o evde...#Enes Kara
Cumhurbaşkanlığı hesabı uğruna bu yapılır mıCumhurbaşkanlığı hesabı uğruna bu yapılır mı?#HDP
Elçin Sangu’ya tazminat şoku Elçin Sangu’ya tazminat şoku#Elçin Sangu
Euroleaguee Ergin Ataman damgası Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandımEuroleague'e Ergin Ataman damgası! Oyundan atılsa da çıkmadı: Kupayı ben kazandım'#Ergin Ataman
‘Demirtaş’ın suçu ne’ diyen o fotoğrafın muhatabı olur‘Demirtaş’ın suçu ne’ diyen o fotoğrafın muhatabı olur#TBMM
HABERLERGündem Haberleri

E-Devlet'te yeni özellik: Dernek üyeliği başvuruları açıldı

#E-Devlet#Dernek#Üye
E-Devlette yeni özellik: Dernek üyeliği başvuruları açıldı

E-Devlet sistemine yeni bir hizmet daha eklendi. Derneklere üye olmaya ilişkin başvurular e-Devlet'ten yapılabilecek.

Haberin Devamı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmetini e-Devlet Kapısına taşıdı.

Gözden Kaçmasın

E-Devlette yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme Bu sözler tarihe karışıyorE-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme! Bu sözler tarihe karışıyorHaberi Görüntüle

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı, dernek üyelik başvurusu ve üyelik sonlandırma işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#E-Devlet#Dernek#Üye

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal

BAKMADAN GEÇME!

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

Elçin Sangu’ya tazminat şoku

#Elçin Sangu
Doktorların işine bile karışıyorlar Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

'Doktorların işine bile karışıyorlar!' Doğum koçu tartışması... Evde doğum yaptırmaya çalıştı, bebek hayatını kaybetti

#Doğum Koçu
Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlunun kahvaltı keyfi

Covid geçirmişti, karantina bitti... Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu'nun kahvaltı keyfi

#Sinem Kobal