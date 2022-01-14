E-Devlet'te yeni özellik: Dernek üyeliği başvuruları açıldı

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü e-hizmetlerine bir yenisini ekleyerek “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmetini e-Devlet Kapısına taşıdı.
İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, herhangi bir derneğe üye olunup olunmadığı, dernek üyelik başvurusu ve üyelik sonlandırma işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirilebilecek.
Derneklere üye olmak artık daha kolay!— Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü (@icisleriSTi) January 14, 2022
e-devlet üzerinden “Dernek Üyelik Başvurusu” hizmeti kullanıma açılmıştır.
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